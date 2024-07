Стотици фенове на твърдата музика щурмуваха рано-рано Гребната база за началото на най-мащабното музикално събитие у нас Hills of rock. Меломаните са обсадили входовете към фестивалното градче и чакат да влязат към трите сцени. Естествено, преобладават поклонниците на култовата американска банда Корн, които са хедлайнери в откриващата първа вечер. Забелязват се много хора с палатки, които ще нощуват под открито небе, във временния фестивален къмпинг.

Припомняме, че тази година за феновете са отворени два входа – един основен за посетителите със закупени тридневни билети и един нов (от страната на стадиона) за еднодневните. Допълнителният вход ще даде възможност на нетърпеливата публика да влиза по-бързо и безпроблемно на фестивалната локация.

В трите фестивални дни на главната сцена (Main Stage) участие взимат Amon Amarth, Bring Me The Horizon, Korn, Skindred, Suicidal Tendencies, Spiritbox, Imminence, Baroness, Pain, Loathe, Combichrist, Frail Body, Ghost Kid, Me and My Devil, Massive Wagons. На сцена Stroeja очакваме Panican Whyasker, Joker Out, Portokal, Kokosha glava, Kontrol, Last Hope, Expectations, TDK, Babyface clan, Zhlach/Grigovor/Gena, ALI, No More Many More, Amoral, Woomb, O.H., Nocktern, Gigashadow На сцена На тъмно се качват La Ganga Cale, N.O.H.A, Sevi, Kerana, Fyeld, Rewind!, Coolden, Terpentina, Spalni Mesta, Цар Плъх, Toy Letters, The Fourtones, Death Row, Coven 5, Ribka.