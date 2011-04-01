Фурор на LOVE.NET в Пловдив
Посрещат режисьора Илиян Джевелеков пред кинотоНяма лъжа- българското кино е живо. Това коментираха почитатели на седмото изкуство навръх 1 април в кино Арена, където тази вечер се състоя пловдивската премиера на LOVE.NET. След финалните надписи зрителите в препълнената зала се изправиха на крака и аплодираха екипът, работил над лентата. А на сцената пред „градските” си излезе режисьорът Илиян Джевелеков, който представи част от виновниците LOVE.NET да го има. Повечето от тях са пловдивчани, завършили Сценични кадри под тепетата. В Пловдив са родени продуцентът Георги Димитров, монтажистът Александра Фучанска и супервайзорът на продукцията Ангел Стефанов-Ачо
Диляна Попова в цялата си прелест. На сцената бе поканена и прелестната Диляна Попова, която прави една от най-силните роли във филма. На прожекцията присъстваха много приятели и роднини на пловдивската компания в екипа на LOVE.NET. А филмът е повече от качествен. Това е най- доброто кино, което съм гледал от години, възкликна художникът Димитър Келбечев.
Диляна Попова с част от екипа на LOVE.NET
70 коментари
Xin chào 500 anh em, ai đang tìm trang chơi xanh chín để giải trí Nổ Hũ thì vào ngay chỗ này. Uy tín luôn: https://homemaker.org.in/#. Chiến thắng nhé.
Chao anh em, ngu?i anh em nao c?n san choi d?ng c?p d? choi Game bai d?ng b? qua ch? nay. N?p rut 1-1: https://homemaker.org.in/#. Chi?n th?ng nhe.
Hello m?i ngu?i, ai dang tim nha cai uy tin d? gi?i tri Tai X?u d?ng b? qua ch? nay. N?p rut 1-1: Link vao BJ88. V? b? thanh cong.
Xin chao 500 anh em, ngu?i anh em nao c?n nha cai uy tin d? choi Da Ga thi vao ngay d?a ch? nay. Dang co khuy?n mai: https://gramodayalawcollege.org.in/#. Chuc cac bac r?c r?.
Chào anh em, bác nào muốn tìm trang chơi xanh chín để chơi Đá Gà thì vào ngay chỗ này. Tốc độ bàn thờ: Tải app Dola789. Chúc các bác rực rỡ.
Hello m?i ngu?i, bac nao mu?n tim nha cai uy tin d? choi Da Ga d?ng b? qua trang nay nhe. Dang co khuy?n mai: T?i Sunwin. Hup l?c d?y nha.
Chào anh em, người anh em nào cần sân chơi đẳng cấp để giải trí Casino đừng bỏ qua chỗ này. Không lo lừa đảo: https://homemaker.org.in/#. Húp lộc đầy nhà.
Arkadaslar, Grandpashabet Casino son linki belli oldu. Giremeyenler su linkten devam edebilir Resmi Site
Matbet TV giriş adresi arıyorsanız doğru yerdesiniz. Maç izlemek için: https://matbet.jp.net/# Yüksek oranlar burada. Gençler, Matbet son linki açıklandı.
Grandpasha güncel linki lazımsa işte burada. Hızlı giriş yapmak için https://grandpashabet.in.net/# Deneme bonusu bu sitede.