АктуалноГласовеГрадътИзбор на редактораКултураМненияНовини

Ето как ще изглеждат новите обеми в Хуманитарната гимназия

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 14:51ч, петък, 11 април, 2025
213 1 156 1 минута
Дърветата, които са под опасност да бъдат премахнати

Голяма част от двора на Хуманитарната гимназия ще бъде застроена, като заедно с това ще бъдат унищожени около 15 вековни дървета. Това се вижда от публикувани визуализации на бъдещото застрояване с два нови обема в гимназията, планирани от местната власт, но срещу които много граждани протестират.

Визуализациите бяха публикувани в социалните мрежи в профила на Чило Попов, който бе кандидат за кмет на район „Централен“ от коалицията ПП-ДБ на последните избори, и изработени съвместно с Боян Юруков.

Фасадите от север и запад ще бъдат изцяло закрити, а над 15 вековни дървета ще бъдат премахнати, пише Чило Попов в своята публикация. Според него със застрояването на двора няма гаранция, че децата, които ще преминат на едносменен режим ще имат достатъчно място на открито – въпреки уверенията от общината, че дворът е достатъчен.

Според отговор от местната власт, строителството няма да засегне и наличната растителност – което, според визуализациите на Чило Попов и Боян Юруков, не е вярно, тъй като точно на предвиденото петно за строеж се намират повечето от големите дървета в двора.

Припомняме, че петиция събира подписи против този строеж и в подкрепа на възможността Община Пловдив да премести предвиждания учебен корпус в съседен на гимназията общински терен (в момента паркинг) и подобен терен до него със сграда, изпълнявала образователни функции в миналото. Вижте пълния текст на петицията:

Петиция събира подписи против застрояването на двора на Хуманитарна гимназия

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 14:51ч, петък, 11 април, 2025
213 1 156 1 минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

213 коментари

  1. Погрузитесь в мир кино https://zonefilm.media с нашим онлайн-кинотеатром! Здесь каждый найдет фильмы для себя: от захватывающих блокбастеров и трогательных драм до мультфильмов для всей семьи. Удобный интерфейс, возможность смотреть онлайн на любом устройстве и постоянно обновляемая библиотека! Присоединяйтесь и наслаждайтесь!

    Отговор

  5. Хотите рельеф мышц? Забудьте о скучных стенах спортзала! Ваша сильные руки ждут вас на свежем воздухе. Культивация земли мотоблоком — это не просто рутина, а силовая тренировка на все тело.

    Как это работает?
    Подробнее на странице – https://sport-i-dieta.blogspot.com/2025/04/ogorod-hudenie-s-motoblokom-i-bez-nego.html
    Мощные мышцы ног и ягодиц:
    Управляя мотоблоком, вы постоянно идете по рыхлой земле, совершая усилие для движения вперед. Это равносильно интервальной ходьбе в гору.

    Стальной пресс и кор:
    Удержание руля и контроль направления заставляют напрягаться ваш корпус. Каждая кочка — это укрепление спины.

    Рельефные руки и плечи:
    Повороты, подъемы, развороты тяжелой техники — это упражнения на бицепс, трицепс и плечи в чистом виде.

    Нажмите, чтобы увидеть технику в действии: Мы покажем, как превратить работу в эффективную тренировку.

    Ваш план похудения на грядках:

    Разминка (5 минут): Круговые движения руками. Кликните на иконку, чтобы увидеть полный комплекс.

    Основная “тренировка” (60-90 минут): Вспашка, культивация, окучивание. Чередуйте интенсивность!

    Заминка и растяжка (10 минут): Глубокое дыхание для восстановления. Пролистайте галерею с примерами упражнений.

    Мотивационный счетчик: За час активной работы с мотоблоком средней мощности вы можете сжечь от 400 до 600 ккал! Это больше, чем пробежка трусцой.

    Итог: Прекрасный урожай осенью. Скачайте чек-лист “Огородный фитнес”. Пашите не только землю, но и лишние калории

    Отговор

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина