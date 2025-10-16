64 кабинета от бъдещето за 1350 ученика. Два учебни корпуса и административна част. Физкултурен салон, паркови зони, огромен вътрешен двор и площад отвън. Кафенета и места за хранене. Външни спортни игрища, места за рекреация, многофункционална аула със сцена. Всичко това изградено с най-новите и модерни строителни технологии, с впечатляващ външен интериор и дизайн в екстериора, с множество смели и даже революционни за нашата географска ширина решения. На това залага арх. Тодор Абаджиев и екипът от студиото му в разработката на етап предпроектно проучване за нов комплекс на Математическата гимназия, който представиха днес пред медиите в заседателната зала на общината.

Самият арх. Абаджиев определи презентираната днес идея като смела, но реализуема, при това в рамките на едва две години, заради съвременните строителни технологии, на които залага студиото му. Той разкри, че ще бъде изграден скелет на сградата, а след това мокър процес в строителството няма да има- ще се използват технологични строителни системи, без тухли и мазилки.

„Работено е с много мисъл и опит. Екипът на арх. Абаджиев е посетил седем държави и ще приложи най-добрите и модерни решения и идеи. Това, което виждаме, е едно добро начало, с конкретни параметри. Аз съм по-скоро оптимист, че можем да стигнем докрай“, коментира кметът Костадин Димитров.

РЕАЛНОСТИТЕ

Реалностите, пред които е изправена градската управа, ако пристъпи към реализиране на проект по разработката, отварят много неизвестни, но изглежда администрацията е решена да стартира процеса. Цифрите са следните- налични 7,5 милиона лева за старта на етап едно и между 24 и 30 месеца време за изпълнение на целия обект след първа копка, която може да бъде направена през пролетта догодина при извървяване на всички процедури в срок. Общата индикативна стойност, на която общината залага за пълното завършване на този мега мащабен проект, е 37 милиона лева с ДДС. Сума, която пределно ясно е на всички, че няма как нито да е приблизително точна, нито да стигне. Паралелно с изграждането на новия образователен комплекс на Математическата гимназия трябва да бъде изградено продължението на бул. „Санкт Петербург“ с цялата прилежаща инфраструктура, като за тази цел общината ще трябва да осигури 19 милиона лева съфинансиране в рамките на две бюджетни години. Ако това не се случи, адекватен достъп до бъдещата свръх модерна гимназиална сграда няма да има.

„Много сме близо до раждането на идейния проект и до строително разрешение. Имаме осигурено финансиране от програмата на МОН за старта на етап 1. Целта е през април догодина да направим първа копка на база идеен проект, а докато се работи на терен до кота 0 да имаме вече и технически проект за целия комплекс. Паралелно с това ще търсим пари за поетапното завършване на проекта от различни източници“, коментира зам.-кметът Владимир Темелков.

„Не искам да говорим за срокове. Локацията е добра, започваме с идейна фаза. Имаме осигурено финансиране за старт, имаме и индикативни срокове. Можем да наградим проекта с времето, като не очакваме още утре да е готов корпус 1 от първия етап“, коментира сдържано кметът Костадин Димитров.

МНЕНИЯТА

Разработката, представена от арх. Тодор Абаджиев и екипа му, бе посрещната с математическа прагматичност от директора на елитната гимназия Веселина Карапеева- тя видя мечтата за бъдещо модерно училище, но пресметна колко дълъг, сложен и скъп е пътят към реализирането.

„Видях една иновативна визия, отговаряща на всички изисквания не само на съвремието, но и на бъдещето. Хареса ми това, които гледах и се надявам възможно най-скоро да се случат нещата по начина, по който бяха показани“, заяви Веселина Карапеева. Тя попита арх. Абаджиев дали в комплекса се предвиждат помещения за преподавателския състав и стаи тип „хранилища“ за работните им материали и книжа. Отговорено й бе, че в административната част от комплекса, който ще е и лице на фасадата откъм площадното пространство, ще има огромна обща учителска стая, множество помещения за преподавателите и ръководството на школото, пунктове за посрещане и разговори с учители, общи части за паузи и кафе, библиотека. Директорът се поинтересува и дали ще има зала, която да може да посреща повече хора за големите събития на училището. Отговорът бе, че за 4 етап е планирано изграждането на многофункционална аула с 600 седящи места и сцена.

На представянето присъстваха и няколко бивши възпитаника на МГ, сред които и мениджърът на волейболната Марица Борис Халачев.

„Това е нещо, за което винаги съм мечтал. Ще бъда щастлив, ако присъствам на откриването на такъв като на визуализациите нов комплекс на гимназията, която аз съм завършил и в която учат децата ми“, пожела си Халачев.

ЧУДЕСАТА НА РАЗРАБОТКАТА

„Ще направим този образователен комплекс емблематичен не само за Пловдив, но и за цяла България. Да, проектът е смел, но реалистичен- давам гаранция за това. Направили сме нещо, което ако бъде реализирано ще бъде много добро за града. Всички очакваме дълго този проект“, подчерта при презентацията арх. Тодор Абаджиев. Това, което той показа, наистина е като гимназиална сграда от бъдещето, на фона общото състояние и даденостите на образователна инфраструктура у нас.

Проектантът и екипът му са заложили на интердисциплинарен модел след сравнителен анализ на модерните примери за такава инфраструктура от страни като Швеция, Дани, Сингапур, САЩ и др., където вече се избягват затворените образователни комплекси, в които учебния процес е пасивен.

„Модерните училища са и вътре, но и вън, чрез трансформация на пространствата. В този проект се опитваме да направим една децентрализация на функция и пространства в учебния процес- всеки корпус ще е със своята функция, а класните стаи няма да са просто големи клетки между четири стени, а ще се моделират според нуждите на самите занятия. Искаме да превърнем в учебни кабинети и външните пространства, дори парковата среда в комплекса. Нашата архитектурна композиция е посветена на функционалността и на чистота на възприятие“, обясни арх. Тодор Абаджиев.

Освен, че учебните кабинети ще се моделират, в училищните корпуси няма да има безкрайни коридори, а класните стаи ще бъдат разделени на клъстери. Ще има зони за социални контакти на учениците, където ще прекарват времето заедно, огромен вътрешен двор, който също ще има такава роля, паркови зони и зони за рекреация, места за хранене. Дори подходът стълбищата във фоайето не е банален в разработката- по тях ще може и да се сяда за работа на компютър, четене или общуване. В интериора ще се залага на елементи от видим бетон и масово използване на специални акустични елементи за обиране на шума, но и за дизайн ефект. Между различните корпуси са предвидени общо три топли връзки. Планирано е вътрешно озеленяване и слънцезащита, като същевременно съвременни технологични решение ще събират светлината. Системите в целия комплекс ще бъдат автоматизирани. Ще има един централен вход, който ще е в близост до спирката на градския транспорт на бъдещото продължение на бул. „Санкт Петербург“, а пред самото площадно пространство на училището ще има локално платно за автомобили. В разработката са планирани общо около 150 паркоместа за автомобилите на ученици и учители и 340 места за велосипеди.

ЕТАПИТЕ

Мечтата за нова сграда на Математическата гимназия може да се случи на четири етапа. При първият ще бъде завършен учебен корпус 1, в едно с административната част от комплекса и физкултурния салон. За втория етап е планиран учебен корпус 2, с външните спортни игрища, както и топлите връзки между корпусите. При етап 3 ще бъдат изградени зоните за сядане и социални контакти, а за 4 остават парковите зони и голямата аула с 600 седящи места и сцена.

Ако нещата вървят така, както се планират в срокове и при наличие на цялото финансиране, през пролетта на 2028г. можем да открием Математическа гимназия от бъдещето край хотел SPS. Едва ли много хората, които вярват, че нещата ще се случат толкова лесно и бързо, но пък желание за действие от градската управа май има. Има и оптимизъм от страна на кмет Димитров, макар и задачата да изглежда твърде сложна дори за възпитаниците на МГ- пари за подхранването на този оптимизъм още няма, но пък има средства поне за началото.