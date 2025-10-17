Дом за надежда: Как доброволци поправят системата

ОП „Жилфонд“ – Пловдив продължава да предава жилища в плачевно състояние на най-нуждаещите се

Историята на „Йоана“ и трите ѝ деца разкрива системни проблеми с общинските жилища не само в Пловдив. Тя е и светлина – показва и силата на човешката солидарност

В днешния епизод на видеоподкаста „В Капана“ на Под тепето се спираме на едно място, което е повече от четири стени – това е новият дом на Йоана (бел. ред.: името е променено) и трите ѝ деца, който обаче се оказва негоден за живеене. След шест години по квартири и дълго чакане за общинско жилище, семейството получава ключовете пред дни, но реалността ги среща с разбити подове, липсващи санитарни помещения и тежко състояние на целия апартамент. Показахме ви снимки от тогава в статията Когато системата оставя хората в руини, човечността влиза в действие.

Днес екипът ни посети предоставения апартамент, за да ви разкаже историята на Йоана и децата ѝ. Тази ситуация е лицето на една институционална практика, която от години изследваме: как ОП „Жилфонд“ – Пловдив предава жилища в плачевно състояние на най-нуждаещите се, докато фондовете за служители и ведомствени жилища получават скъпо ремонтирани имоти.

Ремонтираха и оборудваха две чисто нови общински жилища за Богомил Грозев с публични средства.

В сърцето на този казус стои и друга страна – човечността. Десетки доброволци от цялата страна се включиха в каузата да превърнат апартамента в истински, безопасен дом. С четки, инструменти, материали и безвъзмездно време, хора от цялата страна доказват, че когато системата е счупена, обществото може да поправи ситуацията.

В този епизод ще видите живи кадри от ремонта, разговори с доброволците, майката и децата, както и коментари за институционалния контекст. Това е история за неравенството в достъпа до общински жилища, но и за силата на солидарността, която кара един дом да се превърне в дом за надежда.

Който има желание да подкрепи това семейство, или друго, изпаднало в нужда, може да се информира за подробностите ТУК.