Парламентът отхвърли ветото на Радев за ДАНС

Народното събрание отново прие промените в Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), върнати по-рано от президента Румен Радев. В гласуването участваха 220 народни представители, като 127 подкрепиха законопроекта, 92 гласуваха „против“, а един депутат се въздържа.

След повторното приемане законът отново ще бъде изпратен на президента за обнародване в „Държавен вестник“.

Държавният глава наложи вето върху текстовете на 14 октомври, аргументирайки се, че те създават риск от политическа зависимост на службата. В мотивите си Радев припомни и случая от 2013 г., когато парламентът избра Делян Пеевски за председател на ДАНС.

Основната промяна в закона предвижда правомощието за назначаване и освобождаване на председателя на агенцията да бъде прехвърлено от Министерския съвет към Народното събрание.