Година след трагедията в Нови Сад: сблъсъци на протест за справедливост

До сблъсъци се стигна в центъра на Белград на 2 ноември между протестиращи и привърженици на управляващите, преди полицията да се намеси и да раздели двете групи. Инцидентите се случиха пред сградата на Народната скупщина, докато в столицата се провеждаше протест в подкрепа на Диана Хърка – майка на едно от 16-те загинали лица при трагедията на жп гарата в Нови Сад преди година.

Хърка обяви гладна стачка точно в 11:52 ч. – часа, в който на 1 ноември 2024 г. падна козирката на наскоро ремонтираната гара. Тя заяви, че ще се бори докрай за справедливост и призова президента Александър Вучич да я погледне „в очите“ и да насрочи предсрочни парламентарни избори.

С падането на нощта напрежението ескалира – пиротехнически средства и бутилки бяха хвърляни от лагера на привържениците на Вучич към протестиращите. Към групата на Хърка се присъединиха студенти, граждани и представители на опозицията, които я подкрепиха и призоваха за мирни действия.

Полицията изгради кордон пред парламента, след като се стигна до словесни сблъсъци между демонстранти и сили за борба с безредиците. Вучич заяви пред телевизия „Пинк“, че „участници в блокадите“ са хвърляли камъни и факли, при което са ранени няколко души, включително един полицай.

Президентът обвини организаторите на протеста, че са в контакт с представители на американското посолство в Белград, твърдейки, че чужди структури стоят зад опита за дестабилизация. Сръбското министерство на вътрешните работи и Агенцията за сигурност и информация (БИА) излязоха със съвместно изявление, осъждайки насилието „по най-категоричен начин“.

Протестите в Сърбия продължават вече близо година – от трагедията в Нови Сад, за която демонстрантите обвиняват корупция и небрежност. Исканията за разследване и отговорност постепенно прераснаха в призиви за предсрочни избори, които Вучич засега отказва да насрочи.