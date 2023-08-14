Централна поща – язвата на площад „Централен“
Състоянието на соцмастодонта е меко казано незадоволително отвън и трогателно плачевно отвътре – ФОТОРЕПОРТАЖ
След стартирането на акцията по премахване на сглобяемите търговски обекти на площад Централен през 2017-а година – Бутат частните магазини зад Пощата на площад Централен днес – последвалото преместване на Алеята на книгите зад Централна поща си замина (ГАЛЕРИЯ) и след реконструкцията на площадното пространство, мястото се превърна в любимо на пловдивчани и гостите на Града под тепетата, като своеобразен музей на открито. Наред с това площадът приема увеселителни атракции, базари, концерти и фестивали през последните години, но…
На него остана една огромна сграда, която от десетилетия стои непроменена, а във вътрешността си и неизползваема. Това е Централна поща– съвременната градска язва на централния пловдивски площад.
През годините Под тепето бе единствената медия, която неколкократно обръщаше внимание на състоянието на соцмастодонта и опасностите от пребиваване в него. Припомняме, че след наши сигнали, като Сняг натрупа в Централна поща последва реакция и Най-после: Махат падащите стъкла от тавана във фоайето на обществената сграда.
Ето как изглежда ремонтирания стъклен таван с днешна дата.
В следващата галерия ви показваме как изглежда в детайли отвътре това място с широки обществени функции в сърцето на града. Всъщност състоянието му е меко казано гнусно.
Неподдържането на сградата вече започва да личи и отвън. По фасадата има липсващи облицовъчни плочи, озъбени счупени прозорци, висящи елементи, счупени стълби и бурениясали такива.
Репортер на Под тепето се свърза със собствениците на сградата, за да проучи какво пречи тя да бъде в нормален вид за европейски град и представителна държавна институция.
Очаквайте продължение по темата.
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