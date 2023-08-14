Централна поща – язвата на площад „Централен“
Състоянието на соцмастодонта е меко казано незадоволително отвън и трогателно плачевно отвътре – ФОТОРЕПОРТАЖ
След стартирането на акцията по премахване на сглобяемите търговски обекти на площад Централен през 2017-а година – Бутат частните магазини зад Пощата на площад Централен днес – последвалото преместване на Алеята на книгите зад Централна поща си замина (ГАЛЕРИЯ) и след реконструкцията на площадното пространство, мястото се превърна в любимо на пловдивчани и гостите на Града под тепетата, като своеобразен музей на открито. Наред с това площадът приема увеселителни атракции, базари, концерти и фестивали през последните години, но…
На него остана една огромна сграда, която от десетилетия стои непроменена, а във вътрешността си и неизползваема. Това е Централна поща– съвременната градска язва на централния пловдивски площад.
През годините Под тепето бе единствената медия, която неколкократно обръщаше внимание на състоянието на соцмастодонта и опасностите от пребиваване в него. Припомняме, че след наши сигнали, като Сняг натрупа в Централна поща последва реакция и Най-после: Махат падащите стъкла от тавана във фоайето на обществената сграда.
Ето как изглежда ремонтирания стъклен таван с днешна дата.
В следващата галерия ви показваме как изглежда в детайли отвътре това място с широки обществени функции в сърцето на града. Всъщност състоянието му е меко казано гнусно.
Неподдържането на сградата вече започва да личи и отвън. По фасадата има липсващи облицовъчни плочи, озъбени счупени прозорци, висящи елементи, счупени стълби и бурениясали такива.
Репортер на Под тепето се свърза със собствениците на сградата, за да проучи какво пречи тя да бъде в нормален вид за европейски град и представителна държавна институция.
Очаквайте продължение по темата.
32 коментари
https://bit.ly/m/cuan128gacor
Wifitoto
MPO77
sayang138
JITU128 Game PS4 Terbaru 2026 menjadi salah satu pencarian populer bagi para penggemar PlayStation yang masih setia menggunakan konsol PS4. Walaupun PlayStation 5 semakin mendominasi pasar, Sony dan sejumlah pengembang game masih menghadirkan berbagai judul baru maupun versi lintas generasi (cross-gen) yang dapat dimainkan di PS4.fresnolightingstores.com
fresnosigndealer.com JITU128 menjadi pilihan banyak pemain karena menyediakan berbagai jenis permainan yang lengkap mulai dari slot online, live casino, hingga berbagai permainan angka dan taruhan olahraga. Dengan sistem yang stabil dan tampilan yang mudah digunakan, situs ini memberikan pengalaman bermain yang lebih nyaman bagi pemain pemula maupun pemain berpengalaman.
twinorchardsapplefarm.com
CUAN128 adalah agen utama slot gacor pasti bayar & penyedia link Sbobet Piala Dunia terbesar di Indonesia. Daftar sekarang, menang berapapun dibayar!
elcaribenews.com
Dapatkan keuntungan melimpah di bo slot online gacor depo qris gampang menang jackpot CUAN128. Tersedia game habanero, joker, pg soft terlengkap.
joallebachfineart.com
Akses link resmi CUAN128 Premium tanpa kendala. Nikmati koneksi super cepat, keamanan terjamin, dan layanan pelanggan profesional 24 jam nonstop.