Собственикът на „Селена“ в съда: Искат да ми откраднат болницата
„Болница „Селена“ е моя собственост и се опитват незаконно да ми я откраднат престъпници. Което няма да го допусна. С каквито и средства да ме мачкат- няма да стане“, това каза пред журналисти Николай Йорданов, обвинен от прокуратурата, че е откраднал лични спестявания на д-р Ангел Ставрев в размер от 3,3 милиона лева от каса в кабинет в АГ частната болница.
В момента Районен съд решава дали да удовлетвори искането на държавното обвинение задържаният да бъде оставен за постоянно в ареста с най-тежка мярка за неотклонение. Пред Темида Йорданов заяви, че иска законност и справедливост. Той каза, че не може да повярва в каква ситуация се намира, тъй като сам е разкрил как се е източвала финансово болницата, а в момента самият той е подложен на унижение и пратен да лежи в ареста.
От пледоариите на прокурора, двамата адвокати на Йорданов и самото обяснение на обвиняемия аферата „Селена“ стана още по-странна- събитията в една от най-посещаваните и печеливши болници в Южна България са достойни за мини трилър сериал.
От много години тези прехвалени частни болници, източват здравната каса по всякакви начини. Един от най-гадните е така нареченото спешно секцио, за което навремето взимаха по три хиляди лева, сега сигурно повече. Хиляди жени режат секцио без да има нужда, взимат пари и от семействата, дарение 1000 лева, взимат и от здравната каса 3000 за спешно секцио. И 35 процента от българките вече раждат не естествено, а през секцио.
Ето това са реалните проблеми в държавата, а не глупостите които ви казват по телевизора…