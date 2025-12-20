АктуалноИзбор на редактораКриминалеМненияНовини

Собственикът на „Селена“ в съда: Искат да ми откраднат болницата

„Болница „Селена“ е моя собственост и се опитват незаконно да ми я откраднат престъпници. Което няма да го допусна. С каквито и средства да ме мачкат- няма да стане“, това каза пред журналисти Николай Йорданов, обвинен от прокуратурата, че е откраднал лични спестявания на д-р Ангел Ставрев в размер от 3,3 милиона лева от каса в кабинет в АГ частната болница.

В момента Районен съд решава дали да удовлетвори искането на държавното обвинение задържаният да бъде оставен за постоянно в ареста с най-тежка мярка за неотклонение. Пред Темида Йорданов заяви, че иска законност и справедливост. Той каза, че не може да повярва в каква ситуация се намира, тъй като сам е разкрил как се е източвала финансово болницата, а в момента самият той е подложен на унижение и пратен да лежи в ареста.

От пледоариите на прокурора, двамата адвокати на Йорданов и самото обяснение на обвиняемия аферата „Селена“ стана още по-странна- събитията в една от най-посещаваните и печеливши болници в Южна България са достойни за мини трилър сериал.

Очаквайте всички подробности от любопитното съдебно заседание!

  1. От много години тези прехвалени частни болници, източват здравната каса по всякакви начини. Един от най-гадните е така нареченото спешно секцио, за което навремето взимаха по три хиляди лева, сега сигурно повече. Хиляди жени режат секцио без да има нужда, взимат пари и от семействата, дарение 1000 лева, взимат и от здравната каса 3000 за спешно секцио. И 35 процента от българките вече раждат не естествено, а през секцио.
    Ето това са реалните проблеми в държавата, а не глупостите които ви казват по телевизора…

