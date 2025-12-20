„Болница „Селена“ е моя собственост и се опитват незаконно да ми я откраднат престъпници. Което няма да го допусна. С каквито и средства да ме мачкат- няма да стане“, това каза пред журналисти Николай Йорданов, обвинен от прокуратурата, че е откраднал лични спестявания на д-р Ангел Ставрев в размер от 3,3 милиона лева от каса в кабинет в АГ частната болница.

В момента Районен съд решава дали да удовлетвори искането на държавното обвинение задържаният да бъде оставен за постоянно в ареста с най-тежка мярка за неотклонение. Пред Темида Йорданов заяви, че иска законност и справедливост. Той каза, че не може да повярва в каква ситуация се намира, тъй като сам е разкрил как се е източвала финансово болницата, а в момента самият той е подложен на унижение и пратен да лежи в ареста.

От пледоариите на прокурора, двамата адвокати на Йорданов и самото обяснение на обвиняемия аферата „Селена“ стана още по-странна- събитията в една от най-посещаваните и печеливши болници в Южна България са достойни за мини трилър сериал.

Очаквайте всички подробности от любопитното съдебно заседание!