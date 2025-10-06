Реколтата от грозде тази година е по-малка като количество спрямо миналогодишната, но качеството му е по-добро. Това заяви изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното Красимир Коев, който присъства в началото на днешната пленарна сесия от Глобалната конференция за винен туризъм на ООН в Дома на културата. Форумът събира представители на международни организации, академични среди, институции, винопроизводители и туристически експерти от цял свят под мотото „Изкуството на винения туризъм“. В рамките на двудневната програма ще се проведат дискусии за устойчивостта, дигитализацията, културните маршрути и интегрирането на винения туризъм в националните стратегии за развитие, както и тематични панели и мастъркласове с участието на международни експерти.
В контекста на темата на форума Коев разкри, че 62 от общо 363 винени изби у нас предлагат и винен туризъм. Основен акцент на събитието е сътрудничеството между различните производители на локално ниво, но и партньорствата между страните от региона за цялостното му популяризиране като атрактивна дестинация за винен туризъм за привличане на гости от големите пазари в Азия и Америка. Неслучайно, в един от панелите директорът на Генералното министерство на туризма в Черна Гора Андрей Орландович даде пример с мотото на Пловдив Европейска столица на културата „Заедно“ и посочи, че това е ключовата дума за развитие на целия регион като една обща винена дестинация- сътрудничеството между всички страни.
Министърът на туризма Мирослав Боршош подчерта, че домакинството на конференцията е нова отправна точка за развитието на туризма в България. „За мен е истинско вълнение, че днес сме заедно тук. Пловдив има честта и отговорността да бъде сцена на едно от най-престижните събития в света на туризма. Това е момент, в който можем да покажем истинското лице на България – открита, гостоприемна и уверена страна, която знае как да се представи пред света“, каза министър Боршош. Той допълни още, че виното носи всичко това – носи душата на народа, паметта на земята и радостта от живота. „Убеден съм, че чрез тази конференция ще покажем най-доброто, което можем да предложим – нашата култура, история, традиции и гостоприемство“, добави още той.
Генералният секретар на UN Tourism Зураб Пололикашвили приветства гостите с „Добре дошли в Пловдив“ и подчерта, че именно конференциите за винен туризъм са сред най-вълнуващите и вдъхновяващи форуми. Той благодари на България и на домакините за организацията и посочи, че основната цел на събитието е да представи страната като новото лице на винения и културния туризъм. По думите му, ако досега светът свързва винения туризъм със сортове като бордо или малбек, сега е време Пловдив и например сорт мавруд да бъдат наложени и популяризирани. България предлага различно и автентично преживяване, което започва именно от Пловдив.
В откриването на форума се включи и министърът на земеделието и храните Георги Тахов, който акцентира върху необходимостта от силни партньорства. Той отбеляза, че именно сътрудничеството между региони, туристически организации и винари от различни страни може да роди нови идеи и да очертае посоки за бъдещето на винения туризъм. По думите му този сектор е естествен мост между култури, традиции и икономики и има потенциал да обединява общности отвъд границите.
В рамките на събитието беше представен и новият пътеводител на Министерството на туризма „Винените маршрути на България“, изработен съвместно с UN Tourism. Изданието обединява основните винени региони у нас и предлага цялостен поглед към традиционните сортове и свързаните с тях културни и кулинарни преживявания. Целта му е да информира пътуващите и да утвърди България като целогодишна винена дестинация.
По време на откриването на конференцията беше подписан и Меморандум за разбирателство между UN Tourism и Университета по хранителни технологии – Пловдив. Документът предвижда изграждането на Международна академия по туризъм и вино, която ще развива образователни програми, международни специализации и обмен на опит. „Това е партньорство, което обединява държавата, академичната общност и международната експертиза на UN Tourism. То е инвестиция в бъдещето, в младите хора, знанието и устойчивото развитие, което ще бъде мост между науката и бизнеса, между традициите и новите технологии и ще даде на България ново предимство на световната карта на туризма“, каза министър Боршош.
Под документа подписите си поставиха генералният секретар на UN Tourism Зураб Пололикашвили и ректорът на УХТ проф. д-р Галин Иванов. Меморандумът е със срок до 2027 г. и включва конкретни инициативи за развитие на човешкия капитал и свързване на академичната подготовка с практиката в туризма.
929 коментари
Dostlar selam, bu site kullanıcıları için önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi platform adresini tekrar güncelledi. Giriş hatası yaşıyorsanız panik yapmayın. Çalışan Vay Casino giriş linki artık burada: https://vaycasino.us.com/# Bu link üzerinden vpn kullanmadan hesabınıza girebilirsiniz. Lisanslı bahis deneyimi sürdürmek için Vaycasino doğru adres. Tüm forum üyelerine bol şans temenni ederim.
Dostlar selam, bu site oyuncuları adına önemli bir duyuru paylaşıyorum. Bildiğiniz gibi platform adresini tekrar değiştirdi. Erişim sorunu yaşıyorsanız endişe etmeyin. Çalışan Vaycasino giriş adresi şu an aşağıdadır: Vaycasino Twitter Paylaştığım bağlantı üzerinden doğrudan siteye erişebilirsiniz. Güvenilir bahis keyfi için Vaycasino tercih edebilirsiniz. Herkese bol kazançlar temenni ederim.
Matbet guncel adresi ar?yorsan?z dogru yerdesiniz. H?zl? icin: https://matbet.jp.net/# Canl? maclar burada. Arkadaslar, Matbet yeni adresi ac?kland?.
Arkadaşlar, Grandpashabet son linki açıklandı. Adresi bulamayanlar şu linkten devam edebilir Siteye Git
Herkese selam, Casibom sitesi oyuncuları adına kısa bir duyuru paylaşıyorum. Herkesin bildiği üzere bahis platformu domain adresini erişim kısıtlaması nedeniyle tekrar taşıdı. Giriş hatası çekenler için çözüm burada. Yeni Casibom güncel giriş adresi şu an burada https://casibom.mex.com/# Paylaştığım bağlantı ile direkt siteye girebilirsiniz. Ayrıca kayıt olanlara sunulan freespin kampanyalarını da kaçırmayın. Lisanslı bahis deneyimi sürdürmek için Casibom doğru adres. Tüm forum üyelerine bol şans dilerim.
Grandpasha giris adresi laz?msa dogru yerdesiniz. H?zl? erisim icin t?kla https://grandpashabet.in.net/# Deneme bonusu bu sitede.
Matbet guncel linki laz?msa dogru yerdesiniz. H?zl? icin: Resmi Site Yuksek oranlar burada. Arkadaslar, Matbet yeni adresi belli oldu.
Arkadaşlar, Grandpashabet Casino son linki açıklandı. Giremeyenler buradan devam edebilir Grandpashabet 2026
Arkadaşlar selam, bu site oyuncuları adına önemli bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi platform giriş linkini yine değiştirdi. Giriş hatası yaşıyorsanız endişe etmeyin. Güncel Vay Casino giriş linki şu an burada: https://vaycasino.us.com/# Bu link üzerinden doğrudan hesabınıza girebilirsiniz. Güvenilir casino deneyimi için Vaycasino tercih edebilirsiniz. Tüm forum üyelerine bol kazançlar dilerim.