20 деца от Спортното училище се бориха за кръста в басейн Младост

Традиционен ритуал за „спасяване“ на светия кръст на Богоявление бе изпълнен за първи път на олимпийския басейн на Общински плувен комплекс „Младост“. Той започна с празничен водосвет в 12,30 часа, след което кръстът бе хвърлен в басейна.

20 деца от Спортното училище „Васил Левски“, разделени на две групи, се хвърлиха смело във водата за да „спасят“ кръста. Денислав Карев и Даниел Кяйчев, съответно от първата и втората група успяха да го уловят.

По традиция, който хване кръста на Богоявление ще бъде здрав през цялата година.