24 часа в Пловдив: Какво да правим и какво да видим?

Източник: Lost in Plovdiv

Започваме обиколката си от най-артистичния район под тепетата – Капана, който е известен не само със своите арт магазинчета и работилници, но и с многобройните заведения, в които може да похапнете и да се забавляване от зори до здрач.

Подкрепете се добре с чаша ароматно кафе или горещ чай, изберете нещо питателно за закуска и след това се подгответе да се потопите във всички най-забележителни места в Пловдив.

Със своите 1750 метра главната улица в града е най-дългата пешеходна зона в Европа и разходката по нея е абсолютно задължителна. Ако тръгнете от Капана към Централния площад, първо ще попаднете сред oстанките от Античния Римски стадион. Дължината му е 240м, като досега е експониран северният му край, а останалата част се намира под главната улица на Пловдив. В миналото тук са се провеждали гладиаторски битки, спортни състезания и прочутите Александрийски, Кендрезийски и Питийски игри.

Продължаваме надолу към прочутите стълби към Сахат тепе, на чийто връх се намира единственият по рода си в България воден часовник. Оттам се открива разкошна панорама към града, а подстъпът към самия хълм може да бъде сравнен с Испанските стълби в Рим.

Пренасяме се още няколко крачки направо и се озоваваме на площада пред Общината в Пловдив, а там ще ви разкрием и най-забавното и наскоро открито местенце под тепетата. Пространството съчетава в себе си работата на над 30 съвременни артисти, работили върху цялостната визия и отделните „експонати“. Fantasy-НЕ-Музеят няма никаква претенция да бъде музейна институция, но разказва толкова сладко историята на Пловдив, че чак опитваш вкуса и аромата му, чуваш звуците му, усещаш ритъма му.

И ако някой ви каже, че тук всяко кътче в центъра е история, това изобщо няма да е преувеличено. Истински музей на открито е пространството около Централната поща в Пловдив, където в миналото се е намирало административното сърце на града. Форумният комплекс на Филипопол е най-пищната част. Там са били разположени поредица важни обществени сгради, както и множество търговски обекти.

Точно отсреша се извисява и сградата на Епископската базилика, най-големият и богато украсен храм на Балканите. Смята се, че базиликата е построена след 313 година, когато християнството е узаконено в Римската империя. Църквата била сърцето на християнския живот в града между IV и VI в. преди да бъде разрушена и изоставена, може би в резултат на силно земетресение. Впоследствие, обектът е проучен, реставриран и експониран, а мозайките, с които е бил покрит пода, са едни от най-интересните находки. Те заемат площ от близо 2000 кв. м и имат интересни мотиви. Изпълнени са с различни цветове и форми, а на много места присъстват изображения на птици.

Връщаме се към вълшебната атмосфера на Старинен Пловдив, но този път кривваме от Главната улица по тази на паралелната култура – Отец Паисий. Там навремето е имало десетки дюкяни, а днес е известна като златарската улица, тъй като по нея е концентрирана ювелирната търговия. Освен магазините, може да откриете занаятчийски и модни ателиета, много културни убежища и както навсякъде в Пловдив – най-древна история.

Първа спирка в Старинен Пловдив няма как да не е Античния театър на Филипополис. Той е сред най-добре запазените антични театри в света. Със своите 28 концентрични реда седалки, интересни надписи и прекрасни статуи, той привлича всяко око и носи духа на Древен Рим. Зрителните места там са ориентирани на юг, разкриващи впечатляваща гледка към античния град в низината и планината Родопи. Благодарение на специфичната му архитектура, акустиката е неповторима .

Тук всяка уличка е кадър, а освен експозициите на Историческия и Етнографския музей, не пропускайте да посетите и останалите възрожденски къщи, които със свпите впечатляващи сбирки разказват за отминали времена на величие.

Завършете разходката си по залез на върха на Небет тепе, разкриващо една от най-уникалните панорами към Града на тепетата. От там е започнало съществуването на древния град. Там е положен първият камък в развитието на населеното място преди 8 хиляди години. На Небет тепе са открити данни за най-старите поселения на територията на днешния град, датирани в VI хилядолетие пр.н.е. Епохите и цивилизациите са се наслоявали една върху друга в тази част на Трихълмието, обявена за паметник на културата от национално значение и несъмнено един от най-важните културно-исторически обекти не само в България, но и на Балканите.

А след това – дестинацията отново е Капана, от който буквално няма излизане! За вкусна вечеря и след това питие в някой от най-добрите барове под тепетата.

