Отбелязваме Голяма Задушница преди Великия пост

Тази година на 22 февруари се пада първага Голяма Задушница. Тя винаги се отбелязва в съботата преди Месни заговезни и се нарича още Месопустна задушница от Великия пост.
Какви дейности трябва да избягваме на Месопустна задушница?
Разрешено ли е да работим по време на задушница?
Църквата не забранява работата, но призовава да не се работи, ако е възможно да се отложи за друг ден. Например, готвенето и измиването на съдовете след ядене не е грях, тъй като това е нещо необходимо. Да се хранят животните също не е грях, докато да прекопаем градината на задушница е грях.
Позволено ли е да се пере на задушница?
Не се препоръчва ръчното пране, защото ще се използва време, което е отделено за молитви. Но няма пречка да се използва пералня, тъй като тя извършва работата, а не човекът.
Може ли да се чисти на задушница?
Не трябва да се чисти, тъй като това отнема време, а почистването може да бъде отложено за следващия ден.
Позволено ли да се къпем на задушница?
Не е подходящо. Къпането е част от грижата за себе си, а на задушница вниманието трябва да бъде насочено към паметта за починалите.
Ето какво никога не се прави Някои хора избират забавления и почивка през този ден, смятайки, че съобразяват с традициите, но това не е редно.
През годината има три дни, в които не е уместно да „открадваме“ от времето отредено за починалите.
Поверия
Храната, която е занесена на гробищата, се раздава на място и не се връща обратно; Не се консумира храна на гроба и не се пие; Не се оставя храна на гроба, защото тя е предназначена за живите, починалите нямат нужда от нея.
768 коментари
2026 yД±lД±nda popГјler olan casino siteleri hangileri? CevabД± platformumuzda mevcuttur. Bedava bahis veren siteleri ve gГјncel giriЕџ linklerini paylaЕџД±yoruz. Hemen tД±klayД±n п»їhttps://cassiteleri.us.org/# tГјrkГ§e casino siteleri kazanmaya baЕџlayД±n.
CanlД± casino oynamak isteyenler iГ§in rehber niteliДџinde bir site: п»їlisteyi gГ¶r Hangi site gГјvenilir diye dГјЕџГјnmeyin. EditГ¶rlerimizin seГ§tiДџi bahis siteleri listesi ile sorunsuz oynayД±n. Detaylar linkte.
Bonaslot adalah bandar judi slot online terpercaya di Indonesia. Banyak member sudah merasakan Jackpot sensasional disini. Proses depo WD super cepat kilat. Situs resmi п»їBonaslot gas sekarang bosku.
Bonaslot adalah bandar judi slot online nomor 1 di Indonesia. Ribuan member sudah merasakan Jackpot sensasional disini. Transaksi super cepat kilat. Situs resmi ï»¿klik disini gas sekarang bosku.
Bonaslot adalah bandar judi slot online nomor 1 di Indonesia. Ribuan member sudah merasakan Jackpot sensasional disini. Transaksi super cepat kilat. Situs resmi п»їhttps://bonaslotind.us.com/# situs slot resmi jangan sampai ketinggalan.
Actually, I was looking for Amoxil for an infection and found this source. They sell effective treatment fast. For fast relief, highly recommended: https://amoxicillinexpress.com/#. Cheers.
Hi! I found an awesome resource to order pills cheaply. Pharmiexpress offers huge discounts on Rx drugs. If you want to save, check it out: best pharmacy online. Cheers.
Hey all! I found an awesome site for those who need generics fast. This store offers the best prices on Rx drugs. For fast service, take a look: http://pharmiexpress.com/#. Best regards.