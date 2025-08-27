ЖивотКултураНовини

Мира Николова представя книгата си в бар Local в Капана

Мира Николова ще представи книгата си „Тигри в Атина и други разкази“ в сряда вечер от 19ч. в градината на Локал beer bar в сърцето на Капана.

Мира Николова е фотограф и писател. Завършва Езикова гимназия ,,Пловдив“ през 2003 г. и през 2007 г. получава бакалавърска степен по кино и фотография от lthaca College в Ню Йорк. В момента работи като интериорен фотограф в Лондон и Атина. Дебютната и книга ,,Тигри в Атина и други разкази“ е сборник с разкази в жанра магически реализъм, вдъхновени от нейните пътувания, приключения, лични преживявания и творчеството на Харуки Мураками, Виктория Хислоп и Габриел Гарсия Маркес.

