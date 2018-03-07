Капана продава (СНИМКИ)
От кредитни карти до лотарийни билети
Кой каквото ще да казва обаче Капана продава. Факт! Продава дори територия за снимане. От реклами, през музикални клипове, TV шоута, до продукции на Холивуд и Боливуд.
Ъгълът на ул.“Златарска“ с „Христо Дюкмеджиев“ явно е дъблоко магично и обично от камерите място. В навечерието на 8-ми март кьошето отново е плац на рекламната индустрия. Галерия Лаутлиев днес се превръща в Цветарница, след като преди няколко месеца бе банкомат. Не може да се отречете, че малкото ъгловото помещение има добър маркетинг.
Репортерската ни разходка из съседните улици установи, че току до р-т Паваж е „открит“ нов обект „Губещи билети“, а до PLOVEdiv e „конкуренцията“ с име „Печеливши билети“. Заради двата „нови“ обекта за търкане на лотарийни билетчета бяха боядисани фасадите на сградите.
На Широкото е поставен фургонът с кетъринг за подкрепа на участниците в продукцията, от където наливат кафе даже на полицаите, които са концентрирани в района да помагат. Те пък се отчитат като актуват пътуващите търговци, разпространяващи чаршафи и кошници.
Колите на техническата част на екипа са завзели местата забранени за паркиране, и са сложили специалните разрешителни на предните стъкла на автомобилите.
2 015 коментари
The 10 Most Scariest Things About Bean-To-Cup Espresso Machine bean-to-cup espresso machine (mozillabd.science)
Nespresso Original Coffee Machine Tools To Make Your Everyday Lifethe Only Nespresso Original
Coffee Machine Trick That Every Person Should Learn Nespresso Original Coffee Machine
Five Killer Quora Answers To Fast Goethe B1 Certificate fast Goethe b1 certificate
See What Goethe B1 Online Test Tricks The Celebs Are Using goethe b1 online test
Guide To Mobility Scooter Ramps: The Intermediate Guide On Mobility Scooter Ramps Mobility Scooter Ramps