“Историята на Лед Цепелин” и “Грозното сестриче” днес на Киномания

Програмата на Киномания в Пловдив продължава с две заглавия днес. В 18:30 часа е началото на документалния филм “Историята на Лед Цепелин” с Джими Пейдж, Робърт Плант, Джон Пол Джоунс, Джон Бонъм.

Филмът проследява раждането и ранния възход на една от най-легендарните рок групи в историята. Чрез редки архивни кадри, записи от концерти и интервюта, филмът показва как четирима музиканти с различен опит се обединяват и създават нов, мощен звук, който променя рок музиката завинаги. Фокусът е върху творческия процес, страстта и визията, които издигат групата до култов статус. За феновете това е дългоочакван, почти интимен поглед към началото на легендата.

В 20:45 часа пък всички почитатели на скандинавското кино ще могат да гледат една по-нестандартна интерпретация на любима приказка – “Грозното сестриче”. Красив, болезнен, страховит и донякъде перверзен преразказ на историята за Пепеляшка, но от гледната точка на „грозната“ сестра.

Елвира живее с майка си Ребека и сестра си Алма, но винаги е в сянката на красавицата Агнес – нейна доведена сестра след брака между бащата на Агнес и майката на Елвира. След като бащата на Агнес умира, надеждата за богатство се оказва илюзия. Ребека решава да направи всичко възможно, за да „преобрази“ Елвира – чрез болезнени интервенции, пластични операции и всякакви крайни средства – за да се добере до бала и да спечели вниманието на принц Джулиан.