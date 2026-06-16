ЕГ „Пловдив“ на образователна мисия в Австрия

Да учиш редом с австрийски ученици, да посетиш престижни университети и да се разходиш по стъпките на Моцарт – това преживяха десет ученици от ЕГ „Пловдив“ по време на своята мобилност по програма „Еразъм+“ в Австрия

В периода от 19 до 25 април 2026 г. гимназистите гостуваха на училище HAK Perg, където бяха посрещнати от директора Роберт Баер и екипа на школото. Още от първия ден участниците останаха впечатлени от отлично организираната учебна среда, модерната материална база и позитивната атмосфера, която съпътстваше всяка среща и дейност.

По време на престоя си учениците от ЕГ „Пловдив“ посещаваха учебни занятия заедно със своите австрийски връстници. Така те имаха възможност не само да наблюдават различни методи на преподаване, но и активно да участват в учебния процес, усъвършенствайки своите езикови и комуникационни умения в реална международна среда.

Особено силно впечатление оставиха часовете по английски език, водени от Йорданка Кретцшмар – възпитаник на ЕГ „Пловдив“, която днес преподава в Перг. Австрийските ученици демонстрираха отлична езикова подготовка, увереност и висока мотивация за учене, а срещите между двете групи създадоха предпоставки за нови приятелства и ценен културен обмен.

Освен учебните дейности, програмата включваше и посещения на някои от най-престижните висши учебни заведения в страната. Българските ученици разгледаха Техническия университет във Виена, Университета в Линц и Университета в Залцбург, където се запознаха с възможностите за обучение, научна дейност и международно развитие, които предлагат австрийските университети.

Незабравима част от мобилността бяха и културните посещения. Участниците имаха възможност да се докоснат до историята и традициите на Австрия, като посетиха редица забележителности, сред които и къщата на Волфганг Амадеус Моцарт – едно от най-емблематичните места, свързани с живота на великия композитор.

Участието в програмата „Еразъм+“ даде на учениците ценен международен опит, нови знания и увереност да гледат отвъд границите на собствената си образователна среда. За мнозина от тях това беше не само учебно пътуване, а истинско приключение, което ще остави трайни спомени и ще ги мотивира да продължат своето развитие като активни европейски граждани.