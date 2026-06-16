Хиляди се включиха в тазгодишното Тепе Джамборе, което само за три години се превърна в общоградски празник, припознат като кауза от стотици доброволци, професионални спортисти, артисти, обществени фигури, хора в неравностойно положение. Инициативата се утвърди като една от добре разпознаваемите и обичани прояви в местния културен календар, а миналия уикенд се проведе най-голямото й издание досега.

Мащабният маратон по спорт, култура и забавление събра на едно място и най-малките ентусиасти, и опитните спортисти, от доброволците до музикантите по трасето.

„Само за три години „Тепе Джамборе“ измина пътя от смела идея до едно от най-мащабните събития в Пловдив. Това, което започна като нестандартен експеримент между спорта и изкуството, днес събира многохилядна публика и превръща града в истински празник на движението, музиката и общността“, отчетоха ден след събитието организаторите му.

Фестивалът никога не е бил обикновено състезание. Докато едни търсеха лично предизвикателство по 13-километровото „Шампионско джамборе“, други избраха 7-километровото „Айляшко джамборе“, а най-малките дадоха старт на празника с Детското джамборе. Но независимо от дистанцията, всички преминаха през едно и също преживяване – Пловдив такъв, какъвто рядко може да бъде видян.

Маршрутът премина през емблематични места като Стария град, Епископската базилика на Филипопол, Одеона, Римския стадион, Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство (АМТИИ), Летния театър, МОЛ „Марково тепе“ и още десетки знакови локации. По пътя участниците бяха посрещани от музиканти, артисти, танцови състави, гримьори и културни организации, които превърнаха трасето в жив фестивал. Вместо традиционна надпревара с хронометър, организаторите предложиха вълнуваща среща между спорта, историята, изкуството и хората.

Тази година „Тепе Джамборе“ достигна връх и по отношение на общественото въздействие и социалното включване. В него участваха над 10 представители на глухата общност, които проведоха специална работилница и показаха на посетителите как преживяват света чрез жестовия език. На старта застанаха и три отбора със специализирани инвалидни колички, които заедно с доброволци изминаха дистанцията, доказвайки, че градът принадлежи на всички.

Сред специалните гости бяха незрящият маратонец Виктор Асенов, световният №5 в параатлетиката Стефан Виет, както и десетки хора с различни възможности, които станаха пълноправна част от празника. Над 130 доброволци, екипи на БМЧК, служители на реда, партньори и организатори се погрижиха събитието да премине безопасно и да остави незабравими спомени у хиляди пловдивчани и гости на града.

По маршрута оживяха 12 различни културни точки с рок, джаз, фънк, народна музика, брас бендове и артистични изненади. Така „Тепе Джамборе“ за пореден път оправда мотото си „Бягай за Купона“ и доказа, че е истински празник за Пловдив.

„Тепе Джамборе“ се осъществява с подкрепата на община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2026 година.