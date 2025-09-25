Петвековен дъб в Старо Железаре край Хисаря вече защитено

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) съобщава, че със заповед на Министъра на околната среда и водите Манол Генов е обявен за защитено вековно дърво летен дъб (Quercus robur), растящ в землището на село Старо Железаре, община Хисаря.

Могъщият дъб е жива връзка между поколенията – свидетел на цели исторически епохи и част от природното и културно наследство на региона, чието опазване е общ дълг. Той е на около пет века – възраст, която връща назад времето далече преди периода на българското Възраждане и първите заселници в района на днешно Старо Железаре. Любопитен факт е, че самото село възниква едва през XVII век, което означава, че дъбът е по-стар дори от него. Докато в Хисаря местните жители още са използвали старите римски терми и крепостни стени, а в Европа бушувала епохата на Великите географски открития, това дърво вече е пускало първите си корени.

Днес то се извисява на 30 метра височина, със стъбло в основата от 6,7 метра обиколка и впечатляващ силует, който се вижда отдалеч. Въпреки възрастта си, вековният дъб е в добро фитосанитарно състояние и има изключителна консервационна, научна, културна и историческа стойност. Именно затова той вече е вписан както в държавния регистър, така и в регионалния на РИОСВ – Пловдив. Предстои да бъде обозначен с информационна табела.

Съгласно Закона за биологичното разнообразие, собственикът на имота – община Хисаря, е длъжен да пази дървото от увреждане и унищожаване, да съобщаваза промени в състоянието му и да съгласуват с екоинспекцията дейностите за неговото поддържане и опазване.

Предложението за защита е направено от Асоциацията на парковете в България.