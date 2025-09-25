Арменската църква отбелязва празника си тази неделя

На 28 септември 2025 г., неделя, Арменската апостолическа църква „Сурп Кеворк“ в Пловдив ще посрещне своя храмов празник с тържествена програма. Празничните прояви ще започнат в 10:30 ч. с тържествена Света литургия, отслужена в храма. В 12:30 ч. ще бъде извършено освещаване на Мадах(арменски курбан), а в 12:45 ч. в двора на църквата ще се състои празничен концерт.

По повод храмовия празник в Пловдив ще пристигне Негово преосвещенство епископ Датев Агопян, архиерей на Арменската епархия в Румъния и архиерейски наместник на Арменската епархия в България. В програмата ще вземе участие и Танцов състав „ЯН“ към Общоарменския благотворителен съюз „Парекордзаган“ – Пловдив, който ще представи кратка танцова програма.

Концертът се осъществява с финансовата подкрепа на Община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2025 година.

Арменската апостолическа църква „Сурп Кеворк“ в Пловдив е един от важните духовни и културни центрове на арменската общност в града. Смята се, че църквата е построена през 1828 г. от арменски майстори от Мала Азия и през десетилетията се превръща в символ на вярата, традициите и устойчивостта на арменците в България.

Изградена е от дялани правоъгълни каменни блокове. Апсидата на храма е облицована с фаянс от Кютахия (център на арменските художествени занаяти) от 18-19 век. Тази облицовка е рядкост и се среща само в два арменски храма – в Йерусалим и в Пловдив.

Църквата има голямо историческо и духовно значение за арменската общност. В криптата на църквата се съхраняват безценни предмети и реликви, сред които настолни и нагръдни кръстове, потири, ръкописни библии, требници и мощехранителници, които са спасени от поругание и пазят паметта и вярата на арменците, преживели гоненията.

Храмът е център на арменската общност, която в Пловдив е с вековно присъствие, а дворът на църквата често е бил център на културен и обществен живот. „Сурп Кеворк“ е не само място за молитва, но и пазител на идентичността и историята на арменската общност в града под тепетата.