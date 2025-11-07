Доц. д-р Невена Георгиева Иванова, дм, кардиолог в МБАЛ „Света Каридад“ и преподавател в Медицински университет – Пловдив и Бургаски държавен университет, представи ново научно откритие на Годишната среща на Американското дружество по човешка генетика (American Society of Human Genetics – ASHG 2025), проведена от 14 до 18 октомври 2025 г. в Boston Convention and Exhibition Center, САЩ.

Докладът ѝ представя първо в световната литература описание на нова мутация в гена FGF23 (c.202A>G, p.Thr68Ala), която може да допринесе за по-задълбочено разбиране на ролята на този ген в регулацията на фосфатния метаболизъм и съдовите процеси. Откритието представлява ценен принос към познанията за човешкия геном и взаимодействието между генетичните фактори и клиничната изява на редки заболявания.

Форумът ASHG Annual Meeting е признат за водещото международно събитие в областта на човешката генетика, което ежегодно събира около 10 000 участници от над 80 държави. Сред тях са учени и изследователи от Harvard, MIT, Stanford, Oxford, Cambridge, Columbia, Johns Hopkins, Boston University и University of Washington. Конференцията представя последните постижения в областта на геномиката, биоинформатиката, новите изследователски и терапевтични технологии, а сред водещите лектори тази година бе и Francis Collins, ръководител на проекта Human Genome Project, който бе удостоен със специална награда за принос.

Научната програма се формира чрез изключително конкурентна международна селекция между учени, работещи в едни от най-елитните изследователски и образователни центрове, при която само най-високо оценените резюмета от цял свят получават право на участие след анонимна експертна рецензия от водещи специалисти в областта на човешката генетика. Сред тях бе и докладът на доц. Иванова – единствен представител на България, включен в официалната програма на форума и самостоятелен автор на приетото съобщение.

Доц. д-р Невена Иванова притежава три клинични специалности – вътрешни болести, кардиология и обща медицина, и е сертифицирана в областта на медицинската генетика от Harvard Medical School, където е двукратно отличена за високи академични постижения.

През 2024 г. тя бе удостоена с признание от Sigma Xi – The Scientific Research Honor Society, едно от най-старите и престижни научни общества в света, чиито членове са учени от ранга на Алберт Айнщайн, Франсис Крик, Джеймс Уотсън, Ричард Файнман и Барбара МакКлинток. Отличието се присъжда за високи научни постижения и принос към развитието на знанието.

Участието на доц. Иванова в ASHG 2025 представлява значимо международно признание за българската медицинска наука и поставя Пловдив сред градовете, допринесли за световния напредък в областта на човешката генетика.

Tя изразява благодарност към ръководството и екипа на МБАЛ „Света Каридад“ за тяхната подкрепа, доверие и съпричастност към научноизследователската и преподавателската ѝ дейност.