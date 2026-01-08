Промени във ваксинационния календар от 2026 г.

От 2026 г. влизат в сила промени във ваксинационния календар, които засягат както препоръчителните, така и задължителните имунизации. Част от програмите ще обхванат повече възрастови групи, а в календара ще бъдат включени и нови ваксини.

Още от януари се разширява достъпът до безплатната ваксина срещу човешкия папилома вирус. Вече ще могат да се имунизират и момичета на възраст между 15 и 18 години, които досега не бяха включени в програмата. До момента ваксината се поставяше безплатно на момичета от 10 до 15 години и на момчета от 10 до 14 години.

Разширяват безплатната имунизация срещу HPV от 2026 г.

Втората съществена промяна е планирана за юли, когато имунизацията срещу варицела става задължителна. Ваксината ще се прилага на два етапа – първа доза в ранна детска възраст, между 12 и 15 месеца, и втора доза при навършване на 4 години.

Досега ваксината срещу варицела се заплащаше изцяло от родителите, като цената за двете дози достигаше до 100 евро. Родители определят промяната като сериозно облекчение за семейния бюджет и допълнителна гаранция за здравето на децата, особено преди постъпване в ясла или детска градина.

Медицинските специалисти също подкрепят решението. По думите им варицелата е изключително заразно заболяване и макар често да протича леко, при част от децата може да доведе до сериозни усложнения, включително засягане на белите дробове и нервната система. Данни показват, че всяка година хиляди деца боледуват, а немалка част от тях се нуждаят от болнично лечение.

От здравното министерство подчертават, че включването на ваксината в задължителния календар цели да намали усложненията и дългосрочните последствия, сред които и повишения риск от херпес зостер в по-късна възраст.

Първите деца, които ще бъдат имунизирани по новите правила, са родените през 2025 година.