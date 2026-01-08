Отпадат задачите по природни науки от изпита по математика след 7. клас

Промени в изпита по математика след 7. клас подготвя Министерството на образованието и науката. От тазгодишното национално външно оценяване ще отпаднат задачите, свързани с природните науки, съобщи министърът на образованието Красимир Вълчев по време на свое посещение във Велико Търново.

Изпитът ще се проведе в същия формат и със същата продължителност, както беше предвидено първоначално, но съдържанието му ще бъде ограничено само до математически задачи. По думите на министъра това решение е продиктувано от последно произнасяне на Административния съд – София, което е внесло допълнителна несигурност в процеса, особено на фона на нестабилната политическа обстановка.

Първоначалната идея предвиждаше в изпита по математика да бъдат включени интегрирани въпроси от няколко учебни предмета – от биология и химия до география и физика. Сега обаче министерството подготвя нова заповед, с която ще бъде отменена именно тази част от изпита, без да се засягат останалите му параметри.

Така седмокласниците ще решават общо 24 задачи, всички от областта на математиката. Промените няма да засегнат националните външни оценявания в 4. и 10. клас, които ще се проведат по вече утвърдения ред.

В началото на седмицата по темата са проведени срещи с различни страни, включително с подалите жалби срещу интегралните задачи. Общото становище е, че при настоящите условия е по-разумно оспорваните промени да бъдат отложени, за да се осигури по-спокойно и предвидимо протичане на изпитната кампания.