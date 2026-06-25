Пловдив събира специалисти от страната и чужбина на форум за редките болести

Пловдив ще бъде домакин на XVII Национална конференция за редки болести и лекарства сираци, която ще се проведе на 11 и 12 септември в хотел Radisson. Събитието традиционно събира лекари, изследователи, здравни специалисти и представители на пациентски организации, ангажирани с диагностиката и лечението на редките заболявания.

Тазгодишната научна програма поставя акцент върху някои от най-актуалните теми в сектора – дигитализацията на здравеопазването, въвеждането на Orpha кодиране, развитието на експертните центрове и разширяването на програмите за неонатален скрининг. В конференцията ще участват водещи български и международни експерти, които ще представят последните тенденции и добри практики в областта.

Специална академия за бъдещи медици

В първия ден на форума ще се проведе и Академия за редки болести, насочена към студенти по медицина, специализанти, докторанти и млади лекари. Целта е бъдещите специалисти да получат практически насоки за ранното разпознаване и лечението на редки заболявания в детска възраст.

Сред лекторите ще бъдат проф. Тоньо Шмилев, който ще говори за заболяванията, свързани с мутации в CFTR гена и значението на неонаталния скрининг за муковисцидоза, както и доц. Мила Байчева с лекция за ранната диагностика и лечението на холестазата при децата.

Възможност за научни разработки

Организаторите приканват млади изследователи и лекари да представят свои научни разработки, посветени на редки заболявания или редки форми на по-разпространени болести.

Крайният срок за подаване на резюмета при ранна регистрация е 1 юли, а при късна – 15 август. Одобрените материали ще бъдат публикувани в специален сборник към научното списание „Редки болести и лекарства сираци“.

Регистрацията вече е отворена

Записването за участие се извършва през официалната интернет страница на конференцията. Организаторите препоръчват ранна регистрация както на участниците с научни доклади, така и на младите специалисти, желаещи да се включат в обучителната академия.

Форумът е сред най-значимите събития в България, посветени на редките заболявания, и ежегодно привлича вниманието на медицинската общност към предизвикателствата пред пациентите и здравната система.