Закриването на КПК мина на второ четене

Комисията по конституционни и правни въпроси прие на второ четене промени в Закона за Сметната палата, с които се закрива Комисията за противодействие на корупцията.

Архивните дела и базите данни на КПК ще бъдат предадени на ДАНС, а текущите оперативни дела преминават към ГДБОП. Функциите по разкриване и превенция на корупцията се разпределят между ГДБОП и Сметната палата.

Служителите на специализираната дирекция „Противодействие на корупцията“ преминават към ГДБОП без конкурс. Предложения за прехвърляне на архивите към ГДБОП или допълнителен контрол върху имуществените декларации бяха отхвърлени.

