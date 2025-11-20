Компанията отбеляза значителен напредък в прехода към бездимни алтернативи, като вече над 450 000 пълнолетни потребители в страната са преминали към тях

Никотиновите паучове ZYN влизат на пазара у нас като част от мисията на компанията за бъдеще без дим в страната

Филип Морис България разширява своето портфолио от бездимни алтернативи с още една нова категория. ZYN е от категорията на никотиновите паучове, предназначени за орална употреба, без дим, пепел и мирис. Никотиновите паучове не са без риск и са продукти само за пълнолетни потребители, които понастоящем пушат цигари или употребяват други тютюневи или никотинови продукти.







Създаден в Швеция, ZYN е лидер в категорията на никотиновите паучове в САЩ и се предлага в над 46 пазара по света. Само през първото тримесечие на годината в САЩ продажбите достигат над 223 милиона кутии – ръст от над 50% спрямо същия период на 2024 г. ZYN получи официално разрешение за продажба на 20 разновидности на марката от Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) на 16 януари 2025 г., което я прави единствената марка никотинови паучове с такъв законов статут в страната. Според продължителната научна оценка на FDA, ZYN излага потребителите на значително по-ниски нива на вредни вещества в сравнение с цигарите и други тютюневи изделия, което намалява риска от сериозни заболявания, свързани с тютюнопушенето. Агенцията отчита, че при пълно преминаване на ZYN на значителна част от пълнолетни пушачи на цигари представлява потенциална полза за общественото здраве.

Денис Стробикин, Генерален мениджър на Филип Морис България

„Нашата мисия е да изградим бъдеще без дим и да предложим на пълнолетните потребители възможно най-широк избор от по-добри алтернативи на цигарите. За да можем да отговорим на всички потребителски предпочитания и нужди, предлагаме бездимната алтернатива ZYN в България, като естествената следваща стъпка в разширяването на нашето бездимно портфолио“, коментира Денис Стробикин, генерален мениджър на Филип Морис България. „Днес нашите бездимни алтернативи в три категории се предлагат на над 90 пазара в световен мащаб, като предоставят на милиони пълнолетни потребители по света алтернативи на тютюнопушенето, които са с потенциала да намалят вредата в сравнение с цигарите. С въвеждането на ZYN на българския пазар ние потвърждаваме ангажимента си да трансформираме бизнеса си чрез наука, иновации и отговорно бизнес поведение.“

През 2025 г. Филип Морис България отбеляза значителен напредък в прехода към бездимни алтернативи, като вече над 450 000 пълнолетни потребители в страната са преминали към бездимните иновативни продукти на компанията IQOS и VEEV. Според последния доклад за икономическото въздействие на компанията в България, изготвен от Ernst&Young, 75% от партньорската мрежа на дружеството се състои от български доставчици, което засилва икономическата устойчивост у нас. Компанията инвестира все повече средства в човешки капитал, устойчиви практики и прилага научнообосновани решения, като част от мисията си за бъдеще без дим в страната.

“Докато разширяваме своето портфолио, ние поставяме фокус и върху устойчивото развитие и отговорното потребление. Инвестираме в кръгови решения с цел да минимизираме екологичния си отпечатък“, коментира Полина Нинова, ръководител „Маркетинг и потребителско изживяване за категорията бездимни продукти“. „В 165 търговски обекта в страната пълнолетните потребители могат да върнат употребени капсули за вейпинг устройства за многократна употреба, като от май 2024 г. досега сме събрали над 600 000 капсули, еквивалент на почти 4 тона отпадъци. От старта на рециклационната ни програма Circle, за събиране на IQOS устройства и техните компоненти през 2021 година до днес сме върнали за рециклиране над 700 000 компонента.”



Като част от устойчивото бизнес развитие и постигането на мисията на компанията за бъдеще без дим у нас, Филип Морис България провежда широка национална информационна кампания „БЕЗ КОМПРОМИСИ“ за възпрепятстване на достъпа на непълнолетни до тютюневи и никотинови продукти.

Инициативата призовава търговците в над 11 000 търговски обекта в страната, да спазват закона и да проверяват възрастта на клиентите при всяка продажба на тютюневи и никотинови изделия, като по този начин се подчертава и насърчава колективната отговорност към наболелия проблем с употребата на тютюн и никотин от подрастващите.

