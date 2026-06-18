Събитието на Опера Пловдив, част от Културния календар на града, е с ВХОД СВОБОДЕН

Пловдив отново става част от голямата европейска традиция за достъпна класическа музика на открито. На 19 юни надлезът на ул. „Гладстон“ ще се превърне в сцена на традиционния общоградски празник „Класик Open Air“. Събитието, което е част от Културния календар на Община Пловдив, предлага напълно безплатен достъп и богата програма за малки и големи.

Програмата по часове:

17:30 ч. – Музикално пътешествие за деца: Младите таланти от Академия Опера Пловдив ще открият празника с любими откъси от бродуейски мюзикъли като „Матилда“, „Оливър Туист“, „Вълшебникът от Оз“, „Пинокио“, „Мери Попинз“ и „Злосторница“.

20:00 ч. – Гала концерт с Ерик Лу: Голямото събитие на вечерта е гостуването на виртуозния американски пианист Ерик Лу – носител на Златния медал от престижния конкурс „Фредерик Шопен“ във Варшава (2025 г.). Той ще изпълни гениалния Концерт за пиано и оркестър №1 от Чайковски заедно с оркестъра на Опера Пловдив под диригентството на маестро Ерик Ледерхандлер (Белгия). Вечерта ще бъде допълнена от популярни оперни арии от Росини, Моцарт, Чайковски, Гуно и Сен-Санс, представени от обичаните солисти Евгения Ралчева, Мария Радоева и Таня Иванова.

21:30 ч. – Балетен пърформанс: Финалът на вечерта ще бъде взривяващ с изпълнение на Балета на Опера Пловдив, който ще представи ефектни танцови фрагменти от легендарния мюзикъл „Коса“.

Американският пианист Ерик Лу (роден през 1997 г. в Масачузетс) е сред най-открояващите се и поетични млади артисти на съвременната международна сцена. Израстването му е белязано от престижни отличия, сред които Първа награда и Златен медал от конкурса „Шопен“ във Варшава, както и Първа награда от Международния конкурс за пиано в Лийдс, Англия.

Възпитаник на престижния Curtis Institute of Music (където учи при Робърт Макдоналд и Джонатан Бис) и ученик на Данг Тхай Шон, Ерик Лу е отличен с International German Piano Award (2017) и Avery Fisher Career Grant (2021).

Концертирал е с: Чикагския симфоничен оркестър, Лондонския симфоничен оркестър, Бостънския симфоничен оркестър, Лосанджелиската филхармония, NHK (Токио), Осло, Стокхолм, Хелзинки и много други в рамките на фестивали като BBC Proms.

Работил е с диригенти като: Рикардо Мути, Мирга Гражините-Тила, Фабио Луизи, Марин Алсоп и Василий Петренко.

Свирил е в зали като Concertgebouw (Амстердам), Elbphilharmonie (Хамбург), Théâtre des Champs-Élysées (Париж) и Tokyo Opera City Hall.

Ерик Лу е ексклузивен артист на Warner Classics. Последният му трети албум за лейбъла е посветен на сонати от Франц Шуберт, а предишният му запис с прелюдиите на Шопен събра възторжени отзиви от световната музикална критика.