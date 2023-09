Кънтри бандата „BARKS“ ще зарадва публиката на Международния китарен фестивал GuitArt Festival Plovdiv във втория ден от програмата на 6 октомври от 21:00ч. в BeeBop Cafe.

В основата на група BARKS е интерконтиненталният дует Барни Есвил (артистичен псевдоним на Нейко Генчев) и младата кънтри звезда от Нешвил, Сара Харалсън. Група BARKS представя интересна комбинация от вечни кънтри хитове, песни от новоизлезлия втори албум на Сара Харалсън и оригинални песни на Барни Есвил. Освен това ще ги чуете да изпълняват песните, с които Сара и Барни придобиха известност по света като дует. Този музикален проект има за цел да представи кънтри музиката в многото ѝ аспекти – класическа и съвременна, в нейните американски и европейски разновидности. Барни и Сара сформират групата BARKS, в която освен тях участват Андрю Куглър (барабани, от Нешвил, САЩ), Калин Василев-Кели (китари), и Радослав Тодоров (клавишни).

Новата звезда на кънтри музиката в САЩ, Сара Харалсън, е родена в Нешвил. Концертира непрекъснато, много често е на сцена заедно със звездите от първа величина в този жанр.

Барни Есвил е сценичното име на Нейко Генчев, който освен професионален музикант мултиинструменталист и композитор, е и издател, преводач, поет, университетски преподавател, общественик, инициатор и организатор, спонсор и участник в множество проекти в областта на културата и историческо наследство. Представител на България в няколко международни културни организации. Барни Есвил е всъщност първият български изпълнител, който успява да влезе в световната кънтри класация Country Top 40 през 2022 г. с песента Live For The Day. През 2023 година две песни, изпълнени заедно със Сара Харалсън, влизат в същата класация – това са „Hello My Friend“ и “Time and River“ – български хитове по музика на Стефан Диомов и с английски текст от Барни Есвил. Те достигат съответно до 15. и 13. място в най-престижната класация за кънтри музика на Country Music Radio Nashville. По този начин българската музика достига до огромна аудитория – класацията се излъчва от около 1000 радиостанции по целия свят, по данни на CMR „Hello My Friend“ досега е имала над 5 милиона слушатели.

Песни по негови текстове изпълняват много популярни български изпълнители. Работи в различни музикални жанрове, но последният му проект е свързан със старата му любов – кънтри музиката. Заедно със студийни музиканти от Нешвил, САЩ, и с български музиканти, той аранжира и изпълнява популярни български песни в кънтри стил и ги прави световно известни. Всъщност той е първият български изпълнител, влязъл в световна класация за забавна музика.

В тазгодишното издание на Международния китарен фестивал GuitArt Festival Plovdiv от 5 до 8 октомври ще види и чуе Марчин Дилла (Полша), Нино Д’Амико (Италия), Баба Зула (Турция), Джазта Праста Трио/Jazzta Prasta (България), Трио Мандили (Грузия), Дарко Багески (Северна Македония). Фестивалът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив и е част от Културния календар на града.

Билети за GuitArt Festival Plovdiv се продават в Билетен център пред Община Пловдив, в ТИЦ на Римския стадион, на касата на Античен театър (вход към АМТИИ), каса МаскАрт в ДК „Борис Христов“, в цялата мрежа на Eventim, както и на място преди събитията.

Следете новини за фестивала на www.facebook.com/guitartfest/ и www.guitart.bg