Какво да правим в Пловдив (11.04–17.04)

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

11 април

Без кръв

по Алесандро Барико, aвторска адаптация на Александър Секулов

Голяма зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

Великденски настроения в Градската градина

В седмицата преди Великден в Градската градина на ул. „Христо Г. Данов“ ви очакват безброй забавления за малки и големи.

Събитията започват на 11 април от 16 часа с представлението за деца „Чук и пук“ на Държавен куклен театър Пловдив. Следват младите таланти от детските градини в района, ОДК и училищната рок банда на СУ „Паисий Хилендарски“. От 19 часа на сцената се качват Asha and I’Ko, Едит Унджиян и Георги Зайков.

Природонаучният музей ще работят с удължено работно време до 18.30 часа.

Съботната програма започва в 10 часа с музикални настроения от училищата и читалищата в района. Следва концерт на Детската школа към ансамбъл „Тракия“, латино ритми от 13 часа, куклен театър на открито, изпълнения на детска вокална формация „Омайниче“. Вечерта ще завърши с концерт с любими песни от група Soulmate.

В събота ще откриете още поредица откривателски игри от създателите на Зелената книга на Пловдив, работилница за подреждане на цветя от „Дивна Ботаника“ и открити уроци по музика от народно читалище „Шалом Алейхем -1945“.

Цветница в неделя стартира от 10.30 часа с читалище „Кирил Дженев -2018“ и танци за бебета и майки, работилница за правене на венчета от хартия. Следват етюди с пантомима, концерт на детската школа към читалището, игри и арт работилници, баскетбол за деца. Концертите вечерта са поверени на Галатея Мутафова и Gabriella.

В събота и неделя от 11 до 16 часа Природонаучният музей ще очаква децата за игра с метаморфозата на пеперудите и фотокът за снимки „Червен Аполон“, които ще са ситуирани на гърба на сградата в градината.

През целия уикенд ще има и базар с разнообразни ателиета и изделия- бижута, свещи, текстилни аксесоари, мед и пчелни продукти, образователни карти. Ще има и VR преживяване и образователни еко игри от програмата на Re:Bazzar .

Съпътстващи събития на Великденските настроения ще са още изложби, посветени на шрифта на Пловдив от студио PUNKT и детски рисунки от школата към читалище „П.Р. Славейков – 1908 г“

За напитките ще се грижат от бар „СандъкЪ“ и подвижната атракция бар Пожарната – от създателите на Maina Town.

Дондукова градина Пловдив

11.04 – 13.04.2025

Камерна сцена Пловдив 2025: Концерт на Blazin’ Quartet

Камерна сцена Пловдив, в традиционно партньорство с първо студио на Радио Пловдив, открива подобаващо поредния си сезон с проекта на Сърджан Иванович – Блейзин Квартет.

Босненско-холандксият барабанист и композитор, записва и издава музика за 5 албума с проекта, след които логично следват и многобройни концерти в Европа, Азия и Южна Америка.

Сърджан Иванович – барабани, електроника, композиции (Босна и Херцеговина/Холандия)

Андреас Полизогопулос – тромпет, електроника (Гърция)

Федерико Касагранде – китара, електроника (Италия/Франция)

Михаил Иванов – контрабас/бас китара (България)

Първо студио на Радио Пловдив

19:00 часа

Smallman live – Plovdiv – Bee Bop cafe – 11/12.04

Smallman се завръщат с два специални бутикови концерта (на 11 и 12 април) в Bее Bop Cafе, Пловдив. Ограничен капацитет – броят билети за всеки от двата концерта е лимитиран до 120 билета!

Bee Bop Café

20:00 часа

Керана и космонавтите

“Керана и космонавтите” гостуват в Plovdiv Event Center на 11.04!

Plovdiv Event Center

19:00 часа

D2 LIVE @ Пивоварница FRIK&S | Пловдив

D2 с Дичо се качват на сцената на Пивоварница FRIK&S!

Очаква ни една епична вечер, пълна с емоция, енергия и музика, която обединява поколения! Ще пеем заедно „Ледено момиче“, „Две следи“, „Нямаше кой да ни каже“, „Не мога да спра да те обичам“ и още много от любимите парчета, които са оставили отпечатък в българската музика.

D2 са сред най-влиятелните банди у нас, с над 25 години на сцена и многобройни отличия.

Пивоварница FRIK&S

20:00 часа

BELOSLAVA | JP3 & MR.MOON boutique concert

Белослава е артист на българската поп и джаз сцена, чието творчество, дълбочина и нежност, вълнува своята публика вече двайсет и пет години. След четири студийни албума, три винила и множество музикални награди през последните две десетилетия, Белослава ще зарадва и публиката на В Джаза.

В проекта, който ще чуем и като изпълнител , и като създател , е пианистът Живко Петров, с когото Белослава работи съвместно от 1998 година. На сцената до тях са и съмишлениците им от най-великолепното джаз трио в България, а именно JP3 – Димитър Семов (барабани), Димитър Карамфилов (контрабас), както и перкусионистът и DJ Младен Димитров (Mr.Moon) .

В репертоара ще се насладим на едни от най-известните песни на певицата като “ДА”, “ВСЯКА ГОДИНА ПО СЪЩОТО ВРЕМЕ”, “И ТВОЙТА МАЙКА СЪЩО”, “МЕЖДУ ДВЕ ЛУНИ”, “ДУШАТА МИ” и много други, аранжирани специално за тази сцена.

Jazz Club В Джаза / Jazz Insights

20:30 часа

Група РЕВЮ LIVE – 11.04.25

Rock Bar Download представя: РЕВЮ LIVE в Пловдив – 11.04.25

Последно посрещнахме тази легендарна българска група през март 2018 година в бара… На 11 април те ще се качат на сцената ни отново и трябва да си там!

Днес РЕВЮ са:

Русита Боева – вокали

Деян Драгиев – ударни

Ерик Шварц – китари

Васил Гюров – бас и вокали

Rock Bar Download

21:00 часа

СЕКТА и HOMELESZ / ЕТАЖ 0

На 11 април подземното ниво на ЕТАЖ 0 ще се превърне в епицентър на мощен хип-хоп трус!

СЕКТА & HOMELESZ ще разтресат сцената така, както само те умеят!

Петното на Роршах

21:00 часа

ALX.CUE at Bally Club

Вечерите в Капана не са същите, когато ALX.CUE е на пулта!

На 11 април (петък) се приготви за парти, което ще запомниш – само в Bally Club!

Очакват те дълбоки бийтове, заразяващ ритъм и настроение до сутринта.

Bally Club

21:00 часа

Милен Киров and the Funky Mainas@Контрабaс

„Funky Mainas“ е много пловдивския проект на пианиста Милен Киров, който живее и свири в Америка, но при всяко завръщане в родината не пропуска да спретне гиг в любимия бар Контрабас

За петъка Милен събира старите си бойни другари, защото трябва да изсвирят с много джаз и любов най-новите му фънк композиции, а в тях се преплитат вкусовете на американско барбекю и български подправки. С две думи речено: пивка музика … вие трябва само да дойдете

„Funky Mainas“ в състав са:

Милен Киров – пиано

Димитър Льолев – саксофон

Александър Леков – бас

Николай Карагеоргиев – китара

Начо Господинов – барабани

Бар Контрабас

21:00 часа

12 април

Доктор Дулитъл

Приключение, изпълнено с хумор, което напомня, че за да разберем другите, първо трябва да се научим да слушаме.

Държавен куклен театър

10:30 часа

11:45 часа

Пипи дългото чорапче

Какво е щастливо детство без невероятния свят и приключенията на Пипи Дългото чорапче! Безкрайното въображение и лекотата, с която решава всяка задача, спечелват на Пипи най-ценното – приятели! Спектакълът е взрив от смях, цветове, музика, танци – динамика, която ще Ви остави без дъх. Участват всички актьори от трупата на театъра, които се превъплъщават в незабравимите герои от пиесата на Астрид Линдгрен.

Дом на културата Борис Христов

11:00 часа

Обществото на кратките прозаици – творческа работилница с Иван Димитров

Жанрът на кратката проза граничи както с „пълнометражната“ проза, така и с поезията и драматургията, но и с анекдота и баснята. С експлозивността си той дава възможност да се гмурнеш в друг свят за секунди, да изследваш повече истории, като ги разказваш чрез фрагменти и работиш с недоизказаното. Но най-вече дава възможност да си играеш с въображението и да експериментираш, докато завършваш произведение след произведение. Бързо да виждаш крайния резултат от труда си и да го редактираш радикално, без да се притесняваш, че дни или седмици труд могат да отидат на вятъра.

Заповядайте в Обществото на кратките прозаици на Иван Димитров, за да се вдъхновим и да играем с въображението си. Да се запознаем с кратката проза и да си тръгнем с по един завършен разказ.

Jazz Café Plovdiv

11:00 часа

Празнична работилница Цветни отпечатъци

Кой съм аз?



Аз съм Радослав, един от авторите в Керамичната къща, но също и график по специалност.

Какво ще правим?

Ще отпечатваме композиции с живи сезонни цветя от ферма @Divna Botanica, които ще занесем като готови картини вкъщи.

Как ще го правим?

Първо ще ви запозная с основните графични принципи, материалите, инструментите и техниката за работа с печатарска преса. След това ще направя демонстрация стъпка по стъпка, която да послужи за пример. Всеки от вас ще си подбере и подреди цветна композиция, която ще съдействам да си отпечата. Ще довършим произведенията си с акварел и туш. След това ще рамкираме и сме готови да си закачим шедьоврите у дома.

За кого е подходяща?

Каня всички малки, големи и още по-големи именици и техните близки. Може да си доведете мама, дете или куче, или най-добра приятелка.

Всички са добре дошли!

Jazz Café Plovdiv

15:00 – 17:00 часа

18:00 – 20:00 часа

LIVE Music Concert – Nathan Champion – Plovdiv – 12.04.2025

Празник и почит към творчеството на Дейвид Линч, използвайки прожекционно изкуство, на фона на оригинална музика!!

Вечерта ще започне с интродукция на невероятната Татяна Пенева.

След това ще слушаме оригиналния ми албум „Elephants“ ЦЯЛ.

Ако сте любители на амбициозни „изкуствени“ проекти, тогава това ще бъде точно на вашата улица!!

BABA YAGA PLOVDIV

20:30 часа

Sesame Турнири на волята

За първи път 10 от най-силните гладиатори от „Игри на волята“ се изправят един срещу друг в зрелищни битки на живо – Sesame Турнири на волята! Петте най-големи спортни зали в България – Бургас, Варна, София, Русе и Пловдив – ще се превърнат в арени на безмилостна надпревара, където само един ще триумфира!

Зала Колодрум

18:00 часа

Чамкория

Чамкория ще ви отведе назад във времето до 1928-ма година. Ще изминете пътя от София до Чамкория с простосърдечния и изключително духовит герой на Захари Бахаров.

Постановката на Явор Гърдев по романа на Милен Русков е театрален хит, който не бива да бъде пропускан!

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

Paganland & Freija in Fabric Bar, Plovdiv

Германската/иранска банда Paganland отново е в България и заедно с магическите Freija ще слеят душите и музиката си в съкровена среща с красотата на миналото и мъдростта на древните митове.

Нощта на 12 април (събота) в бар Fabric ще се пренесем в духовното пътуване на музиката, която обединява и създава.

Fabric Bar

21:00 часа

Saturday Swing Out в Jazz Cafe Plovdiv

Готов ли си за невероятна вечер на танци, музика и добро настроение? Присъедини се към нас на 12 април от 20:30 ч. на добре познатото място – Jazz Cafe Plovdiv.

Няма значение дали си начинаещ или напреднал танцьор, или просто любител на качествената Jazz музика – всички са добре дошли!

Не изпускай шанса да се видиш с приятелите си, да се запознаеш с нови хора и да прекараш една незабравима вечер!

Jazz Cafe Plovdiv

21:00 часа

Elado (Razor-N-Tape / G.A.M.M.)

Следващият гост в специалната ни поредица събития по случай 10 години клуб “Фарго” е диджеят и продуцент Elado. Заповядайте да слушате на живо сета на един от най-търсените ремиксатори в света.

Той започва да пуска музика на 13 години на аудио касетки и така стартира 30-годишната му кариера като диджей и колекционер на плочи.

За това време Elado се превръща в истинска фурия зад грамофоните. А през 2020 г. дебютира със собствените си продукции, издадени от нюйоркския лейбъл Razor-n-Tape.

Elado Edits Vol. 1 & Vol. 2 придобиват култов статус в клубната сцена и получават признанието на селектори като Antal, Palms Trax, Hunee, Folamour и други. Музиката му се откроява с много groove и страст, които няма да оставят безучастни дори най-изтънчените слушатели.

Следват още издания за престижни лейбъли като GAMM, Barefoot Beats и други, а през последните години Elado обикаля света със своята пулсираща клубна селекция. На 12.04 ще имаме удоволствието да го посрещнем в клуб Фарго и да танцуваме!

Клуб Фарго

21:00 часа

Lazy Motions – Spring Edition – at Bally Club

Очакват ви свежи вибрации, добро настроение и музика, която ще ви забавлява цяла нощ!

Bally Club

21:00 часа

ERGO / Drum and Bass Night at ЕТАЖ 0

На 12 април култовият подземен етаж на Петното отново ще се разтресе! Готови ли сте за нощ, заредена с енергия, бас и безкомпромисен саунд?

ERGO (Георги Младенов) – добре познат селектор от софийската ъндърграунд сцена, ще завърти селекция, преминаваща през различни DRUM & BASS субстилове.

Петното на Роршах

22:30 часа

Alexander Lekov „Sonic Experience Quartet“

Александър Леков представя новия си авторски проект “Sonic Experience” в компанията на:

Димитър Льолев – алт саксофон

Петър Тодоров – китара

Начо Господинов – барабани

Пиесите са своеобразен микс от джаз , фънк и рок , като основното търсене на музиканта е в звуковите нюанси и разнородни тембри, които разкриват емоционални картини и дълбоки вътрешни светове .

Леков е работил с имена като Милчо Левиев, Теодосий Спасов, Христо Йоцов и е концертирал както в България, така и в Канада, Португалия, Полша, Норвегия, Катар и др.

Автор е на 11 студийни албума, а настоящите пиеси се подготвят за запис през лятото

Jazz Club В Джаза / Jazz Insights

20:30 часа

13 април

Косе Босе

Любимите актьори ще разкажат класическата приказка за Косето, Лиса и Шаро.

Държавен куклен театър

10:30 часа

11:45 часа

Работилница за Цветница

Цветница в Мол Марково Тепе!

Заповядай на 13 април от 17:00 ч. на ниво Партер, пред LC Waikiki, и дай воля на въображението. Всяко дете ще има възможност да изработи пано с красиви пролетни цветя.

Ела, за да съживим заедно традициите и да сътворим цветни емоции.

Мол Марково Тепе

17:00 часа

Prima Facie

Теса Енслър е млад адвокат, талантлива, забавна, уверена в себе си. Успява с воля и талант да извърви дълъг път – от бедното семейство от малкия град, през образованието в юридическия факултет в Кеймбридж, до специалист в най-авторитетните кантори. Посветила живота си в служба на система, в която безпрекословно вярва. Играе само по правилата. В един момент животът ѝ се променя и същата тази система е призована от нея, за да въздаде справедливост. Оказва се невъзможно.

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

The Vulcan Itch (GR) | Live 13/04 at Bee Pop Cafe

The Vulcan Itch е динамично пауър трио от Атина, Гърция, което представя мощна сплав от груув рок, нойз рок, стоунър и гръндж влияния. От създаването си през 2018 г. насам те издълбават ниша в ъндърграунд рок сцената със своите енергични изпълнения и заразително звучене. Издали са два дългосвирещи албума и едно EP.

Последният им албум, Rise of the Fallen (издаден на 28 март 2024 г. чрез The Lab Records), демонстрира еволюцията им с по-мелодични композиции, като същевременно запазва характерната им сурова интензивност. Албумът е похвален за стегнатото писане на песни, рифовете с груув и безпроблемното съчетание на алтърнатив и нойз рок, като критиците подчертават способността му да завладява както музикално, така и емоционално. Някои от тях го описват като запис, който „наситено грууви и гръмогласно реве, като в същото време остро предизвиква въображението“, докато други подчертават мощната му енергия и запомнящите се, динамични рифове.

След издаването на албума The Vulcan Itch завършиха европейско турне в подкрепа на известната гръцка хеви рок група Godsleep, като представиха наелектризиращото си присъствие на живо на нова публика на целия континент. Инерцията им продължи с издаването на последния им сингъл „Out Of My Head“ през февруари 2025 г., който предлага свеж поглед към развиващото се звучене, като същевременно остава верен на неумолимата им енергия.

С репутацията си на експлозивни концерти и нарастващо присъствие на хеви рок сцената, The Vulcan Itch продължават да се движат напред, предлагайки суров, задвижван от груув рок, който изисква да бъде чут.

Дискография:

The Vulcan Itch – 2020 г., дългосвирещ албум

Trapped in a Cage – 2022 г., EP

Rise of the Fallen – 2024 г., дългосвирещ албум

Spyros Georgantas – китара / вокали

Nikos Chalkousis – бас / вокали

Erotokritos „Pepper“ Kolaitis – барабани

Bee Bop Café

21:00 часа

Andrei Lung Guest Shift

Присъединете се към нас за една незабравима вечер зад бара с Андрей Лунг – един от най-признатите бармани в Румъния. С над девет години опит в индустрията, Андрей пробива светкавично – печели титлата Diageo World Class Romania Champion през 2019 г., а на световната сцена грабва победата в Ketel One “Better Drinking Challenge” по време на глобалния финал на World Class същата година. В същия период е избран за Best Romanian Bartender по време на BRIFT – Romanian Cocktail Convention.

Независимо дали сте истински ценител на коктейлите или просто искате да се докоснете до световно ниво миксология, това е вашият шанс да станете свидетели на майсторството на Андрей отблизо. Елате и се насладете на авторски коктейли, създадени от истински майстор на занаята.

Клуб Фарго

19:00 часа