Второто издание на Disco Music Fest: Back to the ’80s (’90s) е на 23 и 24 юни 2024г

Disco Music Fest: Back to the ’80s (’90s) е сред новите фестивали в Културния календар на Пловдив, но още с първото си издание през 2023г. буквално „взриви“ публиката в две поредни вечери на Античния театър с любимите хитове на световно известния дует LA BOUCHE и невероятните KOOL & THE GANG. Въпреки проливния дъжд, нищо не попречи на възторжената атмосфера, в която хиляди пловдивчани и гости от различни поколения се потопиха, пеейки „Cherish” заедно с легендарните музиканти, наслаждавайки се на уникално шоу и звук.

Тази година, във второто издание на фестивала подчинен на диско музиката – една епоха, която е оставила трайна и незабравима следа в музикалната култура на три поколения, ще видим и чуем емблемите на диско музиката – EAST 17, SNAP, NO MERCY и DR. ALBAN.

Запазете си тези две дати – 23 и 24 юни 2024г., в които Летният театър в парк „Бунарджика“ ще се превърне в неповторима дискотека на открито, а легендите ще нажежат сцената, ще взривят публиката, като я предизвикат да танцува, да пее и да се забавлява. И това е съвсем сигурно, защото диското не е изчезнало – напротив, то преживява един нов период на възход и модификация и в никакъв случай не е за подценяване.

Началото и в двете вечери е от 20:30часа. За доброто настроение на любимата публика ще има и DJ парти под звездите. Disco Music Fest: Back to the ’80s (’90s) се осъществява с подкрепата на Община Пловдив.

Старт на фестивала на 23 юни ще дадат SNAP и EAST 17. Втората вечер, 24 юни, ще продължи с участието на NO MERCY и DR. ALBAN.

Билетите за Disco Music Fest: Back to the ’80s (’90s) са вече в продажба в мрежата на Ивентим в цялата страна, в Пловдив – каса МаскАрт в ДК „Борис Христов“, Билетен център пред Община Пловдив, в Туристически информационен център на пл. Римски стадион, каса на Античен театър и онлайн на Eventim.bg.

За най-верните фенове на диско музиката са пуснати в продажба двудневни билети. Събитието не е подходящо за лица под 7 годишна възраст.

Лица на възраст между 7 – 18 г. могат да посетят събитието с билет и задължително придружени от родител/пълнолетен придружител с редовен билет. Придружителите представят лична карта и билет за събитието заедно с попълнената „Декларация за придружител*“ в 2 екземпляра. Възрастта на децата може да бъде доказана с ученическа лична карта или копие на акт за раждане.

*Декларация за придружител се изисква съобразно чл. 8, ал. 3 и 4 от Закона за закрила на детето. Тя се отнася за всички лица под 18 годишна възраст и следва да се представи попълнена в 2 екземпляра.

https://www.eventim.bg/bg/bileti/disco-music-fest-plovdiv-leten-teatr-636032/event.html