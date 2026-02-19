Служебното правителство, предложено от Андрей Гюров, трябва да положи клетва пред Народното събрание днес, след което в Гранитната зала на Министерския съвет ще се състои официалната церемония по предаване и приемане на властта.

Вчера кандидатът за служебен премиер представи състава на кабинета на президента Илияна Йотова. Държавният глава обяви, че ще издаде укази за назначаването на правителството и за насрочване на предсрочни избори на 19 април. Гюров подчерта, че лично е провел разговорите за състава и поема пълната отговорност за номинациите.

В структурата на служебния кабинет са предвидени трима вицепремиери – за честни избори, за правосъдие и за управление на европейските средства. За ресора „честни избори“ е предложен Стоил Цицелков. Вицепремиер и министър на правосъдието ще бъде Андрей Янкулов, а за европейските средства – Мария Недина.

Финансовото министерство се поема от Георги Клисурски, вътрешното – от Емил Дечев, а външната политика – от Надежда Нейнски. Сред останалите имена в проектокабинета са Ангелина Тодорова-Бонева (регионално развитие), Корман Исмаилов (транспорт), Хасан Адемов (труд и социална политика), Атанас Запрянов (отбрана), Ирена Младенова (иновации), Сергей Игнатов (образование), Михаил Околийски (здравеопазване), Найден Тодоров (култура), Иван Христанов (земеделие), Юлиан Попов (екология), Ирина Щонова (икономика), Трайчо Трайков (енергетика), Георги Шарков (електронно управление), Ирена Георгиева (туризъм) и Димитър Илиев (младежта и спорта).

Днешната парламентарна програма включва още изслушване на представители на АЕЦ „Козлодуй“, Министерството на енергетиката и Агенцията за ядрено регулиране във връзка с извънредните спирания на шести блок. В дневния ред са и първите четения на промени в Закона за защита от дискриминация и Закона за МВР, както и второ четене на изменения в закона за досиетата.