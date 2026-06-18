Парламентът дава старт на избора за новата антикорупционна комисия

Народното събрание ще постави началото на процедурата по избор на свой представител в новата Комисия за противодействие на корупцията. Това предвижда първата точка в програмата на днешното пленарно заседание.

Депутатите ще разгледат проект на решение, с което да бъдат приети процедурните правила за номиниране на кандидати, представяне и публикуване на необходимите документи, провеждане на изслушвания и последващ избор на член на антикорупционния орган от парламента.

Новата комисия започва да се конституира

Процедурата следва влизането в сила на новия Закон за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, който действа от 5 юни тази година.

Съгласно новите разпоредби бъдещата комисия ще бъде формирана с представители, излъчени от няколко институции. По един член ще посочат Висшият адвокатски съвет, Върховният касационен съд и Върховният административен съд. Представители ще имат също Народното събрание и президентът.

Законът определя срок от един месец, в който парламентарната комисия по ресорните въпроси трябва да проведе изслушванията на кандидатите, след което пленарната зала да избере представителя на законодателната власт в новия орган.

Дебат за нов държавен дълг

Сред ключовите точки в дневния ред е и окончателното разглеждане на промени в закона, който урежда събирането на приходи и извършването на разходи до приемането на държавния бюджет за 2026 година.

Предложените текстове дават възможност на Министерския съвет да поеме нов държавен дълг в размер до 3,8 милиарда евро, което се равнява на около 3% от прогнозния брутен вътрешен продукт на страната.

Продължават и дебатите по НПК

Депутатите ще продължат и работата по измененията в Наказателно-процесуалния кодекс. Очаква се народните представители да разгледат и гласуват на второ четене преходните и заключителните разпоредби на законопроекта, чието обсъждане започна в предишни пленарни заседания.