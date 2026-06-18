Програмата на „Пловдив чете“ за 18 юни

В средата на фестивалната седмица „Пловдив чете“ насочва вниманието към различните начини, по които историите достигат до своята публика – през литературата, киното, дигиталната култура и живия разговор.

На 18 юни в 18:30 ч. програмата продължава в Politico Speakeasy със среща с журналистката Роси Михова и нейния сборник „Трима насаме. Задочни разговори с Макс Фриш“. Книгата събира поредица от интервюта с известни българи, вдъхновени от прочутите „Въпросници“ на швейцарския писател Макс Фриш – провокативни въпроси за живота, смисъла, любовта, страха и личния избор. Роси Михова има за цел да въвлече и самата публика в разговор.

В книгата ще прочетете интервюта с Галя Йончева, проф. Никола Георгиев, Христо Комарницки, Юлия Берберян, Параскева Джукелова, проф. Симеон Щерев, Павел Койчев, Мария Донева, проф. д-р Асен Балтов Бойка Асиова, проф. Цочо Бояджиев, Теодор Ушев, проф. Асена Сербезова, Мария Силвестър, Тони Филипов, д-р Георги Ганев, Иван Кръстев, Веселина Седларска, Кирил Петков, Камелия Кондова, Любен Чаталов, Лозан Панов, Теди Москов, Георги Господинов, проф. Христо Пимпирев, Васко Василев, проф. Калин Янакиев, Димитър Бербатов, проф. Светослав Овчаров, Любомир Аламанов, Георги Чапкънов, Самуел Финци, Анджела Родел, Веселин Диманов, акад. Лъчезар Трайков, Петко Георгиев, проф. Тодор Тагарев, проф. Георги Фотев, проф. Владимир Радулов, Текла Алексиева, проф. Веселин Методиев, Константин Вълков.

Второто събитие за вечерта е дискусията „(Де)централизация на българската литература“ с участието на Албена Николова, Красимир Лозанов, Ренета Бакалова, с модератор Светослав Тодоров, които ще обсъдят ролята на литературните общности, връзката между авторите и читателите и възможностите за развитие на литературния живот извън традиционните културни центрове. Разговорът е вид продължение на дискусията на тема „Обичаме ли се като литературна общност“, започната от фондация „Елизабет Костова“ в СтолицаЛитература.

Всички събития от програмата на фестивала са с вход свободен.

Пълната програма е достъпна на: https://plovdivchete.com/programata/

XXIV ИЗДАНИЕ НА ПЛОВДИВ ЧЕТЕ

Литературни срещи с писатели, преводачи и художници. Четения, премиери на книги, дискусии, изложби, концерти и творчески работилници. Литературният фестивал „Пловдив чете“ е форум, който събира създателите на книги и читателите. Проектът е финансиран от Община Пловдив по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“ и е част от Културния календар на Общината за 2026 година. Домакин е издателство „Жанет 45“.

Съорганизатори са oбщина Пловдив и Народна библиотека „Иван Вазов“.