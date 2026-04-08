Компенсации за родители и милиони за МВР одобри кабинетът

Служебното правителство одобри нов пакет от финансиране, който засяга както семействата с деца без места в детски градини, така и мерките за пътна безопасност в страната.

Над 1,1 млн. евро ще бъдат разпределени като компенсации за родители на 2029 деца от Пловдив, София, Варна и община Родопи, които не са приети в държавни или общински детски заведения заради недостиг на места. Средствата покриват периода от началото на годината до края на февруари.

Допълнително са осигурени още около 1,55 млн. евро за обезщетения на семейства с деца, които не са приети и в ясли или яслени групи. Парите ще бъдат преведени към съответните общини, включително Пловдив.

Паралелно с това кабинетът отпусна близо 5,8 млн. евро на МВР за дейности, свързани с Фонда за безопасност на движението. Чрез него се финансират мерки за контрол и превенция на пътния травматизъм.

Фондът се захранва основно от глоби за нарушения, засечени с камери и други технически средства. Само за последните години в него са постъпили значителни средства, които се използват за подобряване на безопасността по пътищата.

Решенията идват на фона на продължаващия недостиг на места в детските заведения и усилията на държавата да ограничи пътните инциденти.