EVN обезопаси 650 стълба за опазване на световнозастрашени видове птици

Електроразпределителното дружество е координатор на международен проект с партньори от България, Северна Македония и Турция

​Най-новият проект на Електроразпределение Юг (част от EVN) за опазване на застрашени птици е “Безопасна мрежа за птиците в Югоизточна Европа” (ЕP for Birds Life). Неговата цел е да подпомогне опазването на световнозастрашените царски орел и египетски лешояд чрез обезопасяване на стълбове от електроразпределителната мрежа

Проектът се изпълнява на територията на 14 защитени зони по Натура 2000 в България (в области Хасково, Кърджали, Стара Загора, Ямбол, Сливен, Бургас) и 48 важни за птиците и биологичното разнообразие места (IBA/KBA) в Северна Македония и Турция.

През пролетта на 2026 г. стартираха първите дейности по обезопасяване на електроразпределителната мрежа в области Хасково, Кърджали и Ямбол. На 650 стълба са монтирани защитни изолации, които предпазват птиците от контакт с тоководещи елементи и предотвратяват инциденти. Успешно приключи и подмяната на желязорешетъчен стълб на труднодостъпен планински терен, което изискваше прецизна организация и ползване на специализирана техника.

До края на 2026 г. за обезопасяване са предвидени още 350 стълба от мрежата в Югоизточна България.

Проектът е разработен от Електроразпределение Юг – като водещ партньор, в сътрудничество с Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), ЕVN Македония, Македонско екологично дружество (MES), Турско екологично дружество (DOGA). Партньорите си сътрудничат и с четири електроразпределителни дружества от Турция.

Дейности по проекта

Електроразпределение Юг ще изпълни следните дейности на лицензионната територия на дружеството в Югоизточна България:

Обезопасяване на 8700 стълба от електроразпределителната мрежа. Обезопасяването със специални материали позволява на птиците да кацат безопасно по стълбове от мрежата

Монтиране на 1 500 светлоотразители (дивертори) по въздушни електропроводи.

В Република Северна Македония проектните дейности включват:

Обезопасяване на 3 000 стълба от електроразпределителната мрежа.

Монтиране на 1 000 светлоотразители (дивертори).за птици

В Република Турция е планирано:

Обезопасяване на 5 000 стълба от електроразпределителната мрежа.

В допълнение, ще се закупят четири професионални дрона, три от които ще бъдат използвани за монтаж на дивертори, а един ще бъде използван за ГИС теренни проучвания и анализ на данни чрез специализиран софтуер. Предвидено е и закупуване на специализирана техника – две автовишки за дейности по мрежата.

Планирано е дейностите да се изпълняват в рамките на 5 години – до 2030 г. В този период Електроразпределение Юг ще работи за опазване на биоразнообразието, прилагайки иновативни технически решения с дългосрочен ефект.

Европейската комисия (ЕК) одобри най-високия размер на финансиране по проекта – 75%, като общият бюджет на проекта е над 11,3 млн. евро. От тях ЕК ще финансира близо 8,5 млн. евро, а останалите средства се осигуряват от партньорите в проекта. Съфинансирането от Електроразпределение Юг е близо 2 млн. евро.

Проект № 101216021 – LIFE24-NAT-BG-EP for Birds LIFE се финансира от програма LIFE на ЕС.