Община Пловдив представи образователната си програма за 2026 – 2028 г.

В Дома на културата „Борис Христов“ днес се състоя работна среща на тема „Община Пловдив – Образователни политики“ с училищните директори от града. Фокусът бе поставен върху модернизацията, изкуствения интелект, иновативните методологии и отварянето на училищните дворове за общността. Събитието бе организирано по инициатива на Пламен Панов – заместник-кмет по „Култура, археология и туризъм“, който от май месец т.г. изпълнява и длъжността зам.-кмет по „Дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование“, съвместно с експертния екип на отдел „Образование“ към Община Пловдив.

В рамките на проведената работна среща училищните директори от града се запознаха отблизо с разширените възможности, които дава „Общинската образователна програма 2026 – 2028 г.“.

Срещата маркира важен етап след решението на Общински съвет – Пловдив от 3 август, с което програмата бе изменена и допълнена. Трансформацията надгражда досегашната рамка за подкрепа на детските градини и училищата, като въвежда изцяло нови приоритети, отговарящи на предизвикателствата на дигиталната ера и нуждите на подрастващите.

Участниците в срещата имаха възможността да чуят презентации, изнесени от утвърдени професионалисти на национално и международно ниво, които съчетават академична дълбочина, практически опит и глобална визия:

Елена Гогова – Регионален мениджър за Пловдив на Центъра за творческо обучение. Тя работи активно за изпълнение на мисията на Центъра: подобряване на образованието в България чрез смислено използване на технологии, развиване на ключови компетентности, иновативни програми за обучение на учители и реализиране на младежки инициативи.

Елена Вързилова – Учител по български език и литература в ЕГ „Иван Вазов“ – Пловдив, сертифициран Google обучител и Google Trainer. Тя е съосновател и лидер на първата официално призната GEG (Google Educator Groups) общност в България – GEG Plovdiv. Като експерт към Центъра за творческо обучение, тя води обучения по темите за „Училище в облака“, общуване, създаване на учебно съдържание и интерактивни инструменти. Тя е и ментор и автор на обучителни ресурси за програмите Google Certified Educator и Google Certified Trainer.

Светлана Михайлова – Мениджър „Дигитална трансформация“ за Централна и Източна Европа в Google for Education. Ръководи проекти за пълна промяна на образователната среда чрез иновативни дигитални решения. С богат преподавателски опит и допълнителна квалификация по образователни иновации от Колумбийския университет (Ню Йорк), тя помага за интегрирането на персонализирано, компетентностно и социално-емоционално обучение.

Мария Гайдарова – Учредител на Фондация „Световен образователен форум България“ (ESHA) и директор на ОУ „Райна Княгиня“ – Пловдив. Фондацията представлява 43 организации в 28 страни и включва 64 000 училища – лидери в началното, средното и професионалното образование, като е пълноправен член на Европейската федерация на работодателите в образованието.

Общинската образователна програма е стратегическият инструмент, чрез който Община Пловдив планира и финансира мерки за изграждане на съвременна, сигурна и стимулираща среда – от детската ясла до избора на професионален път в гимназията. Пловдив за пореден път доказа, че е лидер в модернизацията на българското образование. Чрез интегрирането на световни технологии като Gemini, чуждестранния опит на международни експерти и създаването на условия за спорт и сигурност, градът създава сигурен мост между традиционното обучение и глобалното бъдеще.

ЕТО НАЙ-ВАЖНИТЕ МОМЕНТИ ОТ ПРЕЗЕНТАЦИЯТА „ОБЩИНА ПЛОВДИВ – ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОЛИТИКИ“:

I. ПОДПРОГРАМА „ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ДВОРНИ ПРОСТРАНСТВА, ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ И/ИЛИ РЕМОНТ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ТАКИВА В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА И ЦПЛР – ОДК – ПЛОВДИВ“

Бюджет: Бюджет за 2026 г. – до 125 000 евро Бюджет за 2027 г. – до 125 000 евро Бюджет за 2028 г. – до 125 000 евро

Срокове: Началната и крайната дата за подаване на проекти и срокът за разглеждане на документи се определят със заповед на Кмета на община Пловдив. Отчет за извършените дейности – до 15.11. на текущата година .

Важно: Максималният размер на финансирането от страна на община Пловдив за един подаден от кандидата проект е в размер на до 70% от допустимите разходи, но не повече от 25 000 евро с ДДС .



II. ПОДПРОГРАМА „ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ДВОРНИ ПРОСТРАНСТВА, ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ПЛОЩАДКИ ЗА ИГРА И/ИЛИ РЕМОНТИ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ТАКИВА, ОСИГУРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ДОСТЪПНА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ“

Бюджет: Бюджет за 2026 г. – до 50 000 евро Бюджет за 2027 г. – до 50 000 евро Бюджет за 2028 г. – до 50 000 евро

Срокове: Началната и крайната дата за подаване на проекти и срокът за разглеждане на документи се определят със заповед на Кмета на община Пловдив. Отчет за извършените дейности – до 15.11. на текущата година .

Важно (Финансови рамки): До 80% от допустимите разходи, но не повече от 7 000 евро с ДДС за облагородяване на дворното пространство в общинска детска градина; До 80% от допустимите разходи, но не повече от 7 000 евро с ДДС за изграждане или основен ремонт на една площадка за игра на открито в общинска детска градина; До 80% от допустимите разходи, но не повече от 4 500 евро с ДДС за текущ ремонт на една площадка за игра на открито в общинска детска градина; До 80% от допустимите разходи, но не повече от 7 000 евро с ДДС за осигуряване на мерки за достъпна архитектурна среда; До 80% от допустимите разходи, но не повече от 4 500 евро с ДДС за текущ ремонт на физкултурен салон; 100% от допустимите разходи, но не повече от 7 000 евро с ДДС за текущ ремонт на площадка/и за игра на открито и/или облагородяване на прилежащите дворни пространства в общински детски градини със специални групи за деца със СОП.



III. ПОДПРОГРАМА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Бюджет: Бюджет за 2026 г. – до 75 000 евро Бюджет за 2027 г. – до 75 000 евро Бюджет за 2028 г. – до 75 000 евро

Срокове: Срок на реализация – не по-късно от 12.11. на годината, в която се кандидатства. Отчетът се разглежда в срок до 30.11. на годината, в която се кандидатства.

Важно: Максималният размер на финансовата помощ за подаден от кандидата проект е в размер на до 80% от допустимите разходи .



IV. ПОДПРОГРАМА “МОНТЕСОРИ”

Бюджет: Бюджет за 2026 г. – до 100 000 евро Бюджет за 2027 г. – до 100 000 евро Бюджет за 2028 г. – до 100 000 евро

Срокове: Срок за финансиране по програмата – до 15.11.

Важно: Средствата, определени с бюджета на община Пловдив за съответната календарна година, ще се разпределят на образователните институции, прилагащи метода, съобразно дейностите, заложени в програмата.



V. ПОДПРОГРАМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ

Бюджет: Бюджет за 2026 г. – до 30 000 евро Бюджет за 2027 г. – до 30 000 евро Бюджет за 2028 г. – до 30 000 евро

Дейности: Организиране на посещения на производствени предприятия и професионални гимназии; Организиране на работилници и занимания по интереси на територията на основни училища; Провеждане на курсове за кариерно ориентиране, практически насочени, игрови, формални и неформални образователни сесии; Провеждане на информационни кампании за популяризиране на професиите и професионалните гимназии.

Важно: Дейностите по програмата ще бъдат възложени на изпълнител.



VI. ПОДПРОГРАМА „ПОДКРЕПА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ДУАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ В ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“

Бюджет: Бюджет за 2026 г. – до 25 000 евро Бюджет за 2027 г. – до 25 000 евро Бюджет за 2028 г. – до 25 000 евро

Срокове: Представяне на отчет – не по-късно от 31-ви октомври на съответната календарна година.

Важно: Максималният размер на финансовата помощ за дейностите е в размер на 100% от общия бюджет на Подпрограмата за съответната календарна година, като се разпределя пропорционално спрямо утвърдения брой на дуалните паралелки в общински и държавни образователни институции от държавния план-прием за всяка учебна година.



ТРИ НОВИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ (НОВО!)

VII. ПОДПРОГРАМА “ИНТЕГРИРАНЕ НА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ В ОБРАЗОВАНИЕТО”

Основни направления: Осигуряване на AI pro акаунти ; Обучение за прилагане на ИИ при проектно базирано обучение и STEM проектите; Chrome OS Flex – технологична настройка за безопасен достъп до инструменти с ИИ и обучение.

Нашите дейности (съвместно с Център за творческо обучение): Gemini Academy (Обучение, сертифициране, реални умения): 3 онлайн курса за учители (всеки курс включва 4 работни сесии): Октомври 2026 г. и Февруари 2027 г. 1 онлайн курс за ученици (4 работни сесии): Октомври 2026 г. Безплатно сертифициране на педагогическите специалисти като Gemini експерти: Април 2027 г. Общностни събития, инициативи и популяризиране на дейностите: Училищна лига: Gemini Expert (15.09.2026 г. – 15.06.2027 г.) – Надпревара между училищните екипи за постигане на най-висок процент сертифицирани Gemini експерти. AI щафета за домакинство – 5 събития за обмяна на опит и добри практики (Септември 2026, Ноември 2026, Януари 2027, Март 2027, Юни 2027). Ежемесечни онлайн срещи (60 мин.) – 10 онлайн срещи (15.09.2026 г. – 15.06.2027 г.), където пловдивски училища споделят добри практики и ресурси с ИИ. Годишен AI хакатон за ученици (15 – 30 юни 2027 г.) – 48-часово състезание между училищни отбори с финал. Годишна среща на AI училищата (15 – 30 юни 2027 г.) – Отчитане на резултатите и награждаване на победителите. GEG BG AI Plovdiv & Социални мрежи – Създаване на общност и подпомагане на учителите.

Очаквани ползи за образователните организации в Пловдив: Методическа и практическа подкрепа – Директни насоки, готови ресурси и обучителни сесии. Партньорство с родителите – Комуникация за ползите, етиката и безопасността при работа с ИИ. Синхрон с политиките на МОН – Фокус върху водещата роля на учителя и критичното мислене. Устойчивост и развитие – Нови възможности за развитие на дигиталната инфраструктура.

Времева линия (2026 – 2027): Старт: Септември 2026 Обучения: Октомври 2026 Развитие: Февруари – Април 2027 Финал: Юни 2027

Управление и следващи стъпки: Добри практики: Заглавие, кратко описание, постигнати резултати, възможност за надграждане. Следващи стъпки: Конкретни действия (какво предстои), срокове (кога) и отговорни партньори (с кого).



VIII. ПОДПРОГРАМА “ИНОВАТИВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРАКТИКИ – ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ, CLIL И ИНТЕРАКТИВЕН ТЕАТЪР ЗА ТРАНСФОРМИРАЩО ОБРАЗОВАНИЕ“

Бюджет: Бюджет за 2026 г. – до 45 000 евро Бюджет за 2027 г. – до 45 000 евро Бюджет за 2028 г. – до 51 000 евро

Описание & Важно: Програмата е разработена от „Фондация Световен образователен форум България“ в партньорство с Община Пловдив. Включени са три модула (направления), като е допустимо всяка институция да участва и в трите дейности по избор.



Направление 1: Трансформиращо образование чрез изкуствен интелект. Въведение в AI и етична употреба в училище.

Съдържание: Използване на AI инструменти за подготовка на учебно съдържание; Персонализирано обучение чрез AI; Практически работилници за създаване на образователни ресурси.

Използване на AI инструменти за подготовка на учебно съдържание; Персонализирано обучение чрез AI; Практически работилници за създаване на образователни ресурси. Срокове за 2026 г.: Период на провеждане: 09.11. – 13.11.2026 г.

Период на провеждане: Важно & Лектор: Продължителност 3 часа с международен лектор Джо Дейл (Великобритания) – признат експерт по ИТ, AI и езиково обучение (работи с Британския съвет и BBC).

Продължителност 3 часа с международен лектор – признат експерт по ИТ, AI и езиково обучение (работи с Британския съвет и BBC). Формат: 2 часа присъствено и 1 час индивидуална онлайн работа с разработка и публикуване на урок/презентация в платформата teacherwef.bg.

Направление 2: CLIL и учене чрез игри като средство за иновативно обучение – модерен подход в образованието.

Съдържание: Теоретични основи на CLIL (Content and Language Integrated Learning); Планиране и провеждане на CLIL уроци; Игровизация и игрово-базирано обучение, ролеви игри; Разработване на практически учебни сценарии.

Теоретични основи на CLIL (Content and Language Integrated Learning); Планиране и провеждане на CLIL уроци; Игровизация и игрово-базирано обучение, ролеви игри; Разработване на практически учебни сценарии. Срокове за 2026 г.: Период на провеждане: 05.10 – 09.10.2026 г.

Период на провеждане: Важно & Лектор: Продължителност 1 час и 30 минути. Водещ: Ед Козински – обучител по процесна драма и интерактивен театър с проведени семинари в над 25 държави. Предвидени са общо 10 сесии (за групи от минимум 25 педагогически специалисти, включително директори).

Направление 3: Иновативен метод на обучение “Театър и процесна драма“

Съдържание: Театрални техники в образованието; Театър и процесна драма за развитие на увереност и изразяване на учениците, приобщаване към изкуството, формиране на позитивна култура на общуване; Приложение в различни учебни предмети.

Театрални техники в образованието; Театър и процесна драма за развитие на увереност и изразяване на учениците, приобщаване към изкуството, формиране на позитивна култура на общуване; Приложение в различни учебни предмети. Срокове за 2026 г.: Период на провеждане: 05.10 – 09.10.2026 г.

Период на провеждане: Важно: 10 представления (всяко за до 150 ученици). Две различни постановки според възрастта. Включва подготвителни и последващи материали (история, речник, културен контекст, игри, дискусия – около 60 мин.).

IX. ПОДПРОГРАМА „ПОДКРЕПА НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА ПРИ ОСИГУРЯВАНЕТО НА СВОБОДЕН ДОСТЪП ДО ДВОРОВЕТЕ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ИМ СПОРТНИ ЗОНИ“