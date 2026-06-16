Депутатите у нас вземат близо 7 минимални заплати – рекорд за Европа

България оглавява европейска класация по показател, който едва ли ще предизвика всеобщо одобрение. Анализ на възнагражденията на народните представители в различни държави показва, че разликата между депутатската заплата и минималното възнаграждение у нас е най-голяма на континента, съобщава OFFNews.

Според данните един български депутат получава сума, която е близо седем пъти по-висока от минималната работна заплата. Така страната ни изпреварва всички останали европейски държави по съотношението между доходите на народните представители и най-ниското законово възнаграждение за труд.

Сравнението с други страни показва значително по-малки разлики. В Румъния депутатските възнаграждения са малко под три пъти по-високи от минималната заплата, а в Испания съотношението е около две и половина към едно. Франция и Германия също отчитат по-ниска дистанция между доходите на избраниците и тези на работещите на минимално възнаграждение.

Данните отново поставят на дневен ред въпроса дали заплатите на народните представители трябва да бъдат по-тясно обвързани с жизнения стандарт и икономическите показатели на страната. Темата е особено чувствителна на фона на факта, че България продължава да е сред държавите с най-ниски доходи в Европейския съюз.

Обществените дискусии се засилват и заради начина, по който се определят възнагражденията на депутатите. За разлика от много европейски държави, където актуализацията се прави веднъж годишно, у нас размерът им се преизчислява на всеки три месеца според средната работна заплата в обществения сектор.

Макар парламентът наскоро да замрази временно депутатските заплати на сегашните им нива, действащият механизъм за бъдещо увеличение остава в сила. Очаква се окончателните решения по темата да бъдат взети при обсъждането на редовния държавен бюджет.