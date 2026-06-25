Депутатите решават за новите правила в съдебната система

Промени в Закона за съдебната власт влизат днес в пленарната зала, след като бяха одобрени от парламентарната комисия по правни въпроси. Законопроектът е първа точка в дневния ред на Народното събрание.

Сред предложените текстове е ограничение лица, заемали постовете председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд или главен прокурор през предходния мандат, да не могат да бъдат избирани за членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота.

Промените предвиждат още ВСС и двете му колегии да се въздържат от вземане на ключови кадрови решения, ако повече от година след изтичането на мандата на изборните членове не е избран нов състав. Заложено е също главният прокурор да може да бъде подпомаган от до трима заместници.

Сред обсъжданите нововъведения са и промени в начина на провеждане на изборите за представители на магистратската общност във ВСС, като се предлага гласуването да става с хартиени бюлетини в окръжните съдилища.

Разширява се и кръгът от институции и лица, които могат да инициират процедура по предсрочно освобождаване на главния прокурор. Такова предложение ще могат да правят министърът на правосъдието, председателят на ВКС, членове на ВСС, омбудсманът, част от народните представители и Висшият адвокатски съвет.

Около законопроекта вече се появиха и критики. От „Продължаваме промяната“ заявиха, че част от първоначално заложените цели за по-прозрачен и независим избор на членовете на ВСС все още не са постигнати и призоваха за допълнителни промени преди окончателното приемане на текстовете.