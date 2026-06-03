Депутатите гледат на второ четене промените в удължителния бюджет

Народното събрание ще разгледа тази седмица на второ четене промените в удължителния бюджет за 2026 година. Текстовете вече получиха подкрепа от временната парламентарна комисия по бюджет и финанси и се очаква да бъдат сред основните теми в пленарната зала.

След дискусии в комисията управляващото мнозинство се отказа от първоначалната идея за увеличаване на лимита за поемане на нов държавен дълг до приемането на редовен бюджет. В същото време беше подкрепено предложението минималната пенсия да нарасне със 7,8 процента.

Сред одобрените текстове е и отпадането на COVID добавките за новоотпуснатите пенсии. Предвижда се също намаляване на държавната субсидия за политическите партии.

Преди заседанието на бюджетната комисия представители на опозицията изразиха резерви към част от предложенията, като поставиха под въпрос законността на идеята за промяна на тавана на дълга чрез текстове, внесени между първо и второ четене.

Освен финансовите теми депутатите ще разгледат окончателно и изменения в Закона за водите, свързани с изпълнението на ангажиментите по Плана за възстановяване и устойчивост.

В програмата на парламента е включено и второто четене на промени в режима за регулиране на дейностите с нефт и нефтени продукти. Част от предложенията предвиждат по-сериозен съдебен контрол върху ключови сделки, извършвани от особени търговски управители, когато те засягат собствеността на компании и акционери.

Предстои обсъждане и на изменения в Закона за насърчаване на инвестициите, които целят подобряване на условията за реализиране на нови инвестиционни проекти в страната.

Традиционно първият петък на месеца ще бъде посветен на блицконтрол с участието на министър-председателя и вицепремиерите, след което ще се проведе и редовният парламентарен контрол.