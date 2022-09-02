Районна прокуратура – Пловдив наблюдава досъдебно производство за причиняване на пожар по непредпазливост на покривната конструкция на ОУ „Душо Хаджидеков“ в гр. Пловдив
Районна прокуратура – Пловдив наблюдава досъдебно производство това, че по непредпазливост е запалено чуждо имущество със значителна стойност, собственост на ОУ „Душо Хаджидеков“ гр. Пловдив – престъпление по чл. 331 ал. 1 вр. чл. 330 ал. 1 от Наказателния кодекс.
Грешка при ремонт предизвикала пожара на „Душо Хаджидеков“ (ВИДЕО и СНИМКИ)
На 1 септември 2022 г., около 11,30 ч. е бил подаден сигнал на тел. 112 за възникнал пожар на покривната конструкция на ОУ „Душо Хаджидеков“ в гр. Пловдив.
Целият покрив на Душото гори (ГАЛЕРИЯ И ВИДЕО)
На място са пристигнали екипи на ПБЗН, намиращите се хора в училището са били евакуирани. Пожарът е бил овладян и угасен. Няма пострадали лица.
Добрата новина: Пожарът в ОУ „Душо Хаджидеков“ е потушен – ВИДЕО
По досъдебното производство са извършени действия по разследването – оглед на местопроизшествие, разпитани са свидетели. Предстои назначаването на пожаротехническа експертиза и след нейното изготвяне ще се преценява за повдигане на обвинение по горепосочения текст.
218 коментари
Hey there! Just wanted to share a great site to order pills fast. This store has huge discounts on Rx drugs. To save money, take a look: read more. Best regards.
п»їRecently, I stumbled upon an informative article concerning Indian Pharmacy exports. It explains CDSCO regulations for ED medication. If anyone wants Trusted Indian sources, read this: п»їhttps://kisawyer.us.com/# indian pharmacy paypal. Hope it helps.
п»їJust now, I stumbled upon a useful report about ordering meds from India. The site discusses WHO-GMP protocols for ED medication. For those interested in cheaper alternatives, check this out: п»їkisawyer.us.com. Worth a read.
п»їActually, I found an interesting article concerning Mexican Pharmacy standards. It explains the safety protocols on prescriptions. For those interested in Trusted pharmacy sources, visit this link: п»їUpstate Medical. Good info.
п»їTo be honest, I stumbled upon a helpful resource about generic pills availability. The site discusses FDA equivalents for ED medication. For those interested in cheaper alternatives, go here: п»їhttps://polkcity.us.com/# mexicanrxpharm. Might be useful.
п»їTo be honest, I stumbled upon a useful page about generic pills from India. It covers CDSCO regulations for generic meds. If you are looking for Trusted Indian sources, go here: п»їindianpharmacy com. Hope it helps.
п»їTo be honest, I came across a useful report regarding buying affordable antibiotics. It explains CDSCO regulations for generic meds. For those interested in cheaper alternatives, read this: п»їcheck here. Hope it helps.
Sharing, an official guide on Mexican Pharmacy safety. It explains pricing differences for antibiotics. Full info: п»їmexican pharmacy menu.