Общинската и районните администрации в Пловдив ще работят извънредно

За гласуване с подвижна избирателна кутия на изборите за народни представители за Народно събрание на 19.04.2026г. на територията на Община Пловдив са образувани 4 броя избирателни секции, както следва:

1 бр. ПСИК в район „Централен“;

1 бр. ПСИК в район „Северен, която ще обслужва и избирателите в район „Западен“;

1 бр. ПСИК в район „Южен“;

1 бр. ПСИК в район „Тракия“, която ще обслужва и избирателите в район „Източен“.

В срок до 13.04.2026г. (понеделник) избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателните си права в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявления до 04.04.26 г., могат да заявят да гласуват във вече образуваните 4 бр. ПСИК. 

Заявление може да се подаде:

-в писмена форма в деловодството на общинската или районната администрация, подписано саморъчно или подадено чрез пълномощник; 

-на електронна поща  grao@plovdiv.bg 

Избиратели, спрямо които са допуснати непълноти или грешки в избирателните списъци, могат да заявят отстраняването им чрез заявление на място до общинската/районната администрация в срок до 11.04.2026 г. (събота). Предварителните избирателни списъци и списъците на заличените лица са обявени на интернет страницата на Община Пловдив www.plovdiv.bg/ИЗБОРИ НС/19.04.2026г.

Районните и общинската администрации в Община Пловдив ще осигурят предоставянето на информация относно изборите, както и приемането на заявления от граждани и в почивните и празнични дни – 11.04.2026 г.(събота)  и 13.04.2026 г.(понеделник) от 8.30 ч. до 17.00 ч.

