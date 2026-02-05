„Вашингтон пост“ съкращава около една трета от служителите си

Американският всекидневник „Вашингтон пост“ предприема мащабно преструктуриране, което ще доведе до освобождаването на приблизително една трета от служителите в редакцията и други звена на компанията, съобщава Асошиейтед прес. Решението е било съобщено на служителите от главния редактор Мат Мъри по време на онлайн среща, а засегнатите ще бъдат уведомени по имейл.

Сред мерките са закриването на спортния отдел, спирането на някои задгранични кореспондентски бюра и прекратяването на подкаста Post Reports. Предвиждат се още промени в редакционния екип и реорганизация на звеното, отразяващо новините от столичния район на Вашингтон, както и закриване на счетоводния отдел.

Според анализи медията губи абонати, като част от причините се свързват с редакционни решения през последните години, включително отказа от подкрепа за Камала Харис на президентските избори през 2024 г. и завоя към по-консервативен тон в коментарните страници.

Съкращенията се разглеждат като сериозен удар за изданието, което има ключова роля в световната журналистика и е известно с разследванията си около аферата „Уотъргейт“.

Снимка: Pixabay