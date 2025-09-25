„Поехме ангажимент за полагането на последния слой асфалт на бул. „Александър Стамболийски“. Работата по този ангажимент ще започне в края на ноември или началото на декември, като ще се прави на участъци. Поехме и друг ангажимент- приключването на първия участък, който трябва да приключи в края на другата година. В момента чакаме решение от НИНКН за пресичането на Коматевско шосе“, обяви днес Ивайло Добрев, главен експерт Международни проекти и програми в държавното дружество ВиК-Пловдив.

Той съобщи, че асфалтирането на „Александър Стамболийски“ ще започне от улица „Димитър Талев“ в посока „Индустриална“. Той обаче не посмя да даде срокове, в които ще бъдат завършени всички участъци от ключовия за живота в Кючук Париж булевард.

„Ще се действа поетапно. Булевардът ще бъде приключен в края на другата година. А целият проект до края на 2028г. След „Александър Стамболийски“ остава „Македония“ и асфалтирането на „Петър Стоев“. Остава и пресичане на три големи кръстовища, като едното, това на Коматевско, е изключително голямо и затова го оставяме за летния период“, допълни Ивайло Добрев.

Кметът Костадин Димитров уточни, че проектът е така одобрен, че не предвижда обновяване на тротоарните настилки, а само леглото на самата пътна инфраструктура.

„Тротоари и бордюри не влизат в обхвата на проекта. Настояваме поне да сменят бордюрите, за да може после от средствата на района и Община Пловдив да изградим съпътстващата инфраструктура. Искаме поне да ни бъде дадена възможност да поправим това, което е счупено и нереконструирано. Недопустимо е като счупиш тротоара, да го възстановиш със старите плочки“, подчерта Костадин Димитров.

„Ще направим геодезическо заснемане на бордюрите, за да разберем каква част са разрушени и вече с общината ще се договорим по някакъв начин и чрез възложителя, тъй като това не ни е одобрено в проекта“, отговори на кмета Петър Гюров, ръководител на проекта, който носи отговорността за изпълнението му.