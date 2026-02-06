Световната антидопингова агенция (WADA) може да започне официално разследване, ако се появят доказателства, че мъжете скискачачи си правят инжекции с хиалуронова киселина в пениса, за да подобрят резултатите си. За това информира немското издание Bild преди месец, но на този етап ски федерациите се ограничават до проверки на местно ниво, съобщава OFFNews, позовавайки се на Би Би Си.

Въпреки това скандалната история за този много изтънчен начин на спортно измамничество се разраства и президентът на WADA Витолд Банка най-сетне реагира.

„Скискоковете са много популярни в Полша (родината на Банка), така че обещавам – ще се заема с това“, обяви той днес по време на пресконференция в Милано, където вечерта ще се състои откриването на XXV Зимни олимпийски игри.

Скандалът вече получи прозвището „Пенисгейт“.

През януари вестник Bild съобщи, че преди пробните костюми, в които спортистите ще се състезават на Олимпиадата в Италия, някои скачачи си инжектирали хиалуронова киселина в пениса. Препаратът не е забранен в спорта, но неговото приложение може да увеличи обиколката на пениса с един-два сантиметра, което е важно при вземането на мерки за индивидуален ски костюм.

Според Международната федерация по ски и сноуборд (FIS) това може да увеличи продължителността и дължината на полета на спортиста.

„Всеки допълнителен сантиметър на костюма има значение. Ако площта на повърхността на костюма е с 5% по-голяма, спортистът лети по-далеч“, заяви директорът на мъжките състезания по ски скокове на FIS Сандро Пертиле. Въпреки това от FIS заявяват, че никога преди не са чували за толкова екзотичен начин да се увеличи размерът на ски костюма. „Никога не е имало дори намеци, камо ли доказателства, че някой спортист е използвал инжекции с хиалуронова киселина с цел да получи конкурентно предимство“, коментира директорът по комуникации на FIS Бруно Саси.

Ако се появят потвърждения за подобни случаи, за WADA ще възникне въпросът: може ли това да се счита за допинг?

В отговор на този въпрос изпълнителният директор на WADA Оливиe Нигли каза:

„Не съм толкова запознат със скоковете и как това може да подобри резултата. Ако изплува нещо, ще го разгледаме и ще преценим дали става дума за допинг. Ние не се занимаваме с други, несвързани с допинга начини за повишаване на ефективността“.

Преди началото на всеки сезон скачачите преминават през вземане на мерки с 3D скенери на тялото. По време на процедурата те трябва да са облечени само в еластично, плътно прилепващо бельо.

Според правилата допустимо е костюмите да имат отклонение от 2–4 см, и при вземането на мерките се фиксират и гениталиите на спортиста. Отклонението не може да надхвърля 3 сантимента.

Инжекциите с хиалуронова киселина в пениса могат да запазят ефекта до 18 месеца.

По-рано вече са правени опити да се подобрят спортните резултати чрез манипулации с костюмите, но по по-малко екзотичен начин. Миналата година норвежките скачачи, олимпийски медалисти Мариус Линдвик и Йохан Андре Форфанг, бяха дисквалифицирани за три месеца, след като се установи, че шевовете на костюмите им в областта на гениталиите са били променени по време на световното първенство по ски спортове 2025 г. в Тронхайм.

Проверката показа, че това е направено с т.нар. подсилени нишки, в състава на които има преплетени полиестерни влакна.

По-късно се установи, че самите спортисти не са знаели за измамата с костюмите им. От FIS заявиха, че треньорският щаб на норвежкия отбор „е опитал да измами системата“.

И двамата спортисти ще участват в зимната Олимпиада в Милано-Кортина. Състезанията по ски скокове при мъжете започват в понеделник.

