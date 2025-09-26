Прокурори даряват книги на училищни библиотеки

Пет училища в Пловдив и областта получиха книги за библиотеките си от Районна прокуратура-Пловдив като награда за участие в Образователната програма на ВСС

Пет училища от Пловдив и областта получиха книги за библиотеките си от Районна прокуратура-Пловдив като награда за участие в Образователната програма на ВСС „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Това стана на тържествена церемония, която се проведе вчера в заседателната зала на прокуратурата в гр. Пловдив. На срещата присъстваха директорите на учебните заведения, техни заместници, учители, ученици и прокурорите, участвали в инициативата през учебната 2024-25 г. Гост на финалната проява на програмата беше Тихомир Стоев, и.ф. апелативен прокурор на гр. Пловдив.

През тази година в Образователната програма на ВСС се включиха над 700 ученици от различни класове от СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Пловдив, ОУ „Кочо Честеменски“, гр. Пловдив, СУ „Васил Левски“, гр. Карлово, Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Св. Димитрий Солунски“, гр. Асеновград, и ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, с. Труд, обл. Пловдив. Книгите, които бяха предоставени като награда за училищните библиотеки, включват произведения от българската и световна класика, научна литература, христоматии и други помагала, исторически енциклопедии, подготвителни материали за матурите и други.

Произведенията бяха връчени на директорите на училищата от Тихомир Стоев, и.ф. апелативен прокурор, Петър Петров, районен прокурор на гр. Пловдив, зам.-районните прокурори Румяна Зайкова-Калеева и Димитрина Шекерева, и прокурор Димитър Костов, които бяха и лектори по програмата. През годината в нея се включиха и прокурорите от РП-Пловдив Даниела Андреева, Евгени Тодоров и Деян Христов. Шестокласници от ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ в с. Труд, които участват в клуб „Млад журналист“, също присъстваха на проявата и предстои да я отразят в училищния вестник. На срещата бяха и зрелостници от 12 клас от СУ „Св. Климент Охридски“ с профил „Обществени науки“, като част от тях ще изберат правото за своя професия.

И.ф. апелативен прокурор Тихомир Стоев и районният прокурор Петър Петров благодариха на учителите и учениците, както и на колегите си, за участието им в инициативата. Те подчертаха, че целта на програмата е формиране на правна грамотност и култура сред учениците и постигане на разбираемо и отворено към обществото правосъдие,

През учебната 2025-26 г. в инициативата ще се включат и нови две училища – СУ „Отец Паисий“, гр. Куклен, и ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, с. Марково, обл. Пловдив. На срещата вчера присъстваха и техните директори.