Жителите на село Труд започват безсрочни протести

Жителите на село Труд обявяват безсрочни протести, които ще се провеждат всяка неделя до намирането на адекватно решение с транспортната свързаност с Пловдив на населеното място. Първият протест е насрочен за 21 септември от 15:00 ч. на „Чешма Гергана“. По време на него ще започне събиране на подписка за свикване на Общо събрание на населението, на което жителите настояват министър Караджов лично да присъства. Тази неделя за един час ще бъде затворено и Карловско шосе до колелото за с. Строево.

„Общественият транспорт не е лукс, а основно право. Борбата на Труд е борба и за други села и общини в страната, където липсата на транспорт откъсва хората от образование, работа и нормален живот“, заявяват хората.

Жителите на село Труд от години водят последователна борба за възстановяване на автобусна линия № 1 като нормална транспортна връзка с Пловдив. През този период хората организираха протести, събираха подписки, сезираха институциите и дори привлякоха подкрепата на местния бизнес, но въпреки това адекватно решение така и не бе намерено.

Още през ноември 2022 г. 1420 жители на Труд депозираха подписка до Областния управител, Община Марица и Община Пловдив. На 29 септември 2024 г. селото излезе на масов протест, подкрепен от 54 фирми със 2541 служители, които също настояха за автобус № 1. Въпреки ясните искания, институциите продължават да си препращат документи по компетентност, без конкретни действия.

„Днес проблемът е все така нерешен. Междуградските автобусни линии, които преминават през селото, са често препълнени и не спират в Труд. Разписанието на влаковете не отговаря на нуждите на учениците и работещите и не е реална алтернатива. Маршрутна линия № 5 е символ на хаоса – нередовни курсове, препълнени микробуси, липса на билети и елементарни условия за пътуване. Особено тревожен е фактът, че в същата община Марица, с. Радиново се обслужва без проблем от градска автобусна линия, докато за с. Труд подобно решение не се допуска. Гражданите открито питат: „Къде е разликата между двете села? Защо за едното може, а за другото не?“, се казва в позиция на Сдружение „Бъдеще за село Труд“.

От там припомнят, че министърът на транспорта Гроздан Караджов преди 8 месеца е обещал среща с жителите на Труд, признавайки сериозността на проблема.

„Вместо това проведе разговори единствено с институции. Наскоро, в парламентарна комисия, той заяви, че проблем вече няма – но хората в Труд питат: „Как така проблемът е решен на думи, след като нищо не се е променило?“. Ще настояваме министър Караджов да дойде в Труд и да обясни как така няма проблем

