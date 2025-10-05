Информативната кампания на изложението „Световно образование“ премина през Пловдив с поредица презентации. Десетки посетиха събитието в хотел DoubleTree by Hilton, като по време на представянията бяха дадени детайли за образованието в Великобритания, Ирландия, Италия, Испания и други европейски дестинации.

С 10% повече са записаните студенти от Пловдив и региона за академичната 2025/ 2026 година, като водещите дестинации сред тях са Нидерландия, Австрия, Германия и Великобритания. Тази година есенното изложение „Световно образование“ ще представи университети от Великобритания, Нидерландия, Ирландия, Австрия, Швейцария и България. За посетителите са подготвени специални информационни центрове за кандидатстване в Нидерландия, Австрия, Германия, Испания и Италия.

Изложението „Световно образование“ започна вчера в София на 4 октомври и след Пловдив ще продължи в градовете Бургас (6.10) и Варна (7.10).