Легендарната певица Шинейд О’Конър е починала на 56-годишна възраст. За това съобщават медиите в Ирландия. Тя доби световна слава с хита си Nothing Compares To You.

Не се съобщава причината за смъртта ѝ. В последната си изява в социалните мрежи тя изразява тъгата си по загубата на сина си – Шейн, който също почина преди година и половина, на 17-годишна възраст.