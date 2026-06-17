Временно спират движението по част от бул. „Копривщица“ 

Движението на превозни средства по западното платно на бул. ,,Копривщица“, в участъка от бул. ,,Свобода“ до кръстовището с бул. ,,Пещерско шосе“, се спира между 8.30 и 17 ч. утре, 18. 06.2026 г., заради полагането на износващ слой асфалт, информират от ОП „Организация и контрол на транспорта“.

Маршрутът на автобусна линия №37 се променя както следва:

Посока ЕАЗ – ул. „Юндола“ – бул. „Копривщица“ – спирка №241 – бул. „Копривщица“, наляво на кръстовището с бул. „Свобода“, надясно по бул. „Копривщица“ – източно платно, надясно по бул. „Пещерско шосе” спирка № 172 – Аптечно управление и по маршрута, утвърдения маршрут.